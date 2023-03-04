اسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21 بدون مصنعية.. تفاصيل

يبحث كثير من المواطنين على محرك البحث العالمي "جوجل" عن أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية، ويهتم كثير من المصريين بشراء الذهب بغرض الزينة من الحلي والمشغولات الذهبية او الادخار بشراء الجنيهات الذهب والسبائك.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وفي هذه السطور يرصد موقع الدستور النشرة اليومية عن اسعار الذهب اليوم السبت 4 مارس 2023 بدون مصنعية، حيث يشهد سوق الصاغة محليا إقبالًا كبيرًا على شراء الذهب مع قبل حلول شهر رمضان المبارك مع كثرة الشباب المقبلين على الزواج.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة المجوهرات والذهب والمعادن الثمينة بالغرف التجارية إن سوق الصاغة يشهد إقبالًا ونشاطًا جيدًا من قبل المواطنين خلال هذا الأسبوع وخاصة على الأنواع التي تقل مصنعتها عن 40 جنيها خاصة الجنيهات والسبائك الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتابع رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن هناك زيادة في حجم الطلب العالمي خلال الفترة الحالية على المعدن النفيس وسجلت سعر اوقية الذهب خلال تداولات أمس الجمعة نهاية الأسبوع نحو 1855 دولار، مشيرًا إلى أن المصريين لديهم اهتمام وشغف كبير بشراء الذهب بغرض الزينة و الادخار والاستثمار .

وجاءت اسعار الذهب اليوم كالاتي :

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 4 مارس 2023 عند 1225 جنيهًا للجرام.

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4 مارس 2023 عند 1564 جنيهًا للجرام.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 4 مارس 2023 عند 1830 جنيهًا للجرام.

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4 مارس 2023 عند 2086 جنيهًا للجرام.

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم 4 مارس 2023 عند 14600 جنيهًا.

استقر سعر الأوقية عيار 24 اليوم 4 مارس 2023 عند 1855 دولارًا.

أسعار الذهب عالميا

شهدت اسعار الذهب عالميا في المعاملات الفورية صعود بنسبة 0.45% ليسجل 1843.57 دولار للأونصة. متجهة فيما يبدو لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير مع تراجع الدولار.

اقرأ أيضا

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2023

