السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خطب شهر مارس 2023 في المساجد

خطب شهر مارس
خطب شهر مارس

زاد البحث عن خطب شهر مارس 2023 الموحدة والتي تتزامن مع شهر شعبان عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية والتي أصبحت محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك 1444 حيث وضعت الوزارة معايير بشأن صلاة الجمعة في المساجد والأئمة القائمين عليها، وذلك بهدف تجديد الخطاب الديني للمواطنين وتربية النشىء على معايير الدين الإسلامي الصحيح.

عناوين خطب شهر مارس 2023 

نشرت وزارة الأوقاف المصرية بالفعل مواضيع خطب صلاة الجمعة خلال شهر مارس الجاري بحيث يلتزم بها كافة أئمة المساجد بجميع المحافظات على المنابر لنشر أخلاقيات الدين الإسلامي بين المواطنين وهي كما يلي :-

  • الخطبة 2 توافق يوم 10 مارس 2023 بعنوان ( منزلة الشهداء عند ربهم).
  • الخطبة 3 توافق يوم 17 مارس 2023 بعنوان (التكافل المجتمعي واجب الوقت).
  • الخطبة 4 توافق يوم 24 مارس 2023 بعنوان ( الصوم ومكارم الأخلاق).
  • الخطبة 5 توافق يوم 31 مارس 2023 بعنوان ( الصوم وأثره في تربية النفس البشرية).

تنهي حاليا اللجنة المكلفة من وزارة الأوقاف بصيانة و تجديد المساجد في كافة محافظات الجمهورية لتكون جاهزة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

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«الصدق فى الأقوال والأعمال».. أول موضوعات خطب الجمعة الأولى من شعبان 2023

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تعرف على مدة صلاة التراويح فى رمضان 2023

ضوابط صلاة الترويح في المساجد 2023

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن السماح بأداء صلاة التراويح والتهجد في كافة مساجد الجمهورية خلال أيام شهر رمضان المبارك 1444/2023 دون شروط معينة لمدة الصلاة حيث تعود بالاتفاق بين الإمام والمصلين دون إفراط أو تفريط سواء كان الصلاة بجزء كامل من القرآم الكريم أو ما تيسر من القرآن الكريم.

يذكر أن صلاة التروايح قد قيدت بالكثير من الشروط والمعايير خلال فترة كورونا COVID-19 على مدار السنوات الماضية حرصا على سلامة المصلين داخل المساجد من خطر انتشار العدوى.

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موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2023/1444

تستمر خطب شهر مارس 2023 الموحدة في المساجد حتى أوائل شهر رمضان المبارك والذي يبدأ يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان والتي لا يتم تأكيدها إلا عقب استطلاع هلال الشهر الكريم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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