رئيس الهيئة العامة للكتاب: وزارة الأوقاف شريك استراتيجي في مجال الترجمة عن العربية

أكد الدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين أن وزارة الأوقاف شريك استراتيجي للهيئة العامة للكتاب في مجال الترجمة عن العربية، مشيدًا بسلسلة (رؤية) المترجمة و(رؤية) للنشء المترجمة.

وقال العساسي- في كلمته خلال "مؤتمر الترجمة جسر الحضارة" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم - إن سلسلة رؤية مشروع تنويري رائع يخاطب العالم،وينقل الأفكار الحقيقة الأصيلة للثقافة ، فهي تخاطب العالم بكل فئاته وطبقاته، مقدمًا الشكر لوزير الأوقاف على رعايته ودعمه الكامل لمجال الترجمة والنشر في مجال الفكر الوسطي المستنير .