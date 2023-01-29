تعرف على مدة صلاة التراويح فى رمضان 2023

مع تزايد البحث عن موعد رمضان 2023 يزداد البحث كذلك عن مدة صلاة التراويح في رمضان 2023 والتي تمثل شعيرة أساسية ومهمة في شهر رمضان الكريم.

اقرأ أيضًا

مدة صلاة التراويح في رمضان 2023

من خلال التقرير التالي نوضح لكم مدة صلاة التراويح في رمضان 2023 والموعد الفلكي المحدد لشهر رمضان 2023.



وعن مدة صلاة التراويح في رمضان 2023 كشف وزير الأوقاف أنها لن تكون محددة بتوقيت إنما مدة الصلاة متوقفة بين الإمام والمصلين بحيث يختار كل مسجد ما يتوافق مع ما يناسب الجميع دون إفراط أو تفريط.



يكون أول يوم رمضان وفقًا للاحصاءات الفلكية يوم الخميس 23 مارس 2023.

ويكون موعد اذان العشاء في أول يوم رمضان في تمام الساعة 7.26 مساء.



امساكية الأسبوع الأول في رمضان 2023

الخميس الموافق 23 مارس والمتوقع أن يكون 1 رمضان

فجر الإمساك 4:29

وقت الشروق 5:56

موعد اذان الظهر 12:03

موعد اذان العصر 3:30

موعد اذان المغرب 6:10

موعد اذان العشاء 7:26



- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

فجر الإمساك 4:27

وقت الشروق 5:55

موعد اذان الظهر 12:02

موعد اذان العصر 3:30

موعد اذان المغرب 6:11

موعد اذان العشاء 7:26

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

فجر الإمساك 4:26

وقت الشروق 5:53

موعد اذان الظهر 12:02

موعد اذان العصر 3:30

موعد اذان المغرب 6:11

موعد اذان العشاء 7:27



- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

فجر الإمساك 4:25

وقت الشروق 5:52

موعد اذان الظهر 12:02

موعد اذان العصر 3:30

موعد اذان المغرب 6:12

موعد اذان العشاء 7:28

- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

فجر الإمساك 4:24

وقت الشروق 5:51

موعد اذان الظهر 12:01

موعد اذان العصر 3:30

موعد اذان المغرب 6:12

موعد اذان العشاء 7:28



- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

فجر الإمساك 4:22

وقت الشروق 5:50

موعد اذان الظهر 12:01

موعد اذان العصر 3:30

موعد اذان المغرب 6:13

موعد اذان العشاء 7:29



- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

فجر الإمساك 4:21

وقت الشروق 5:49

موعد اذان الظهر 12:01

موعد اذان العصر 3:30

موعد اذان المغرب 6:14

موعد اذان العشاء 7:30