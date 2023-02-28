مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 28-2-2023 جميع المحافظات

ننشر مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 28-2-2023 في المحافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمده وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة مساجد الجمهورية حيث تصدر بيان يومي يوضح توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات للحسابات الفلكية.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 28-2-2023 في المحافظات

يحدد مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 28-2-2023 في المحافظات الهيئة العامة للمساحة المصرية وذلك بحساب خطوات الطول ودوائر العرض والموقع الجغرافي لكل محافظة من محافظات الجمهورية حيث تقام الصلوات الخمس في المحافظات وفقا المواعيد التالية:-



موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:57 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:24 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:52 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:10 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر الساعة 4:52 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:21 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:50 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:04 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 4:57 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:24 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:52 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:10 مساء.

موعد الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر الساعة 4:52 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:19 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:47 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:04 مساء.

موعد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر الساعة 4:55 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:21 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:49 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:07 مساء.



موعد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 4:58 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:25 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:53 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:11 مساء.



موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:13 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:24 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:40 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:07 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:26 مساء.