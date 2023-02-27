سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 فى البنوك المصرية

نقدم سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع الدستور للقراء في مجالات متنوعة حيث يرغب الملايين من المسلمين حاليا في أداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان المبارك في أعقاب إعلان شركات السياحة المصرية عن برامج العمرة .

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك المصرية

استقرار في سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في البنوك المصرية برغم من الاستعداد للموسم العمرة 1444/2023 خلال شهر رمضان الكريم والذي وصل فيه تكلفة البرنامج الاقتصاد إلى 48 ألف جنيه والأسعار في البنوك وفقا للوحة التعاملات المالية كما يلي:-

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.



بلغت قيمة الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.11 جنيه للشراء و 8.15 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.11 جنيه للشراء و 8.15 جنيه للبيع.



في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.11 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية استقرار سعر تداول الريال السعودي عند 8.12 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.16 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.



في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 8.10 جنيه للشراء و 8.19 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي وصلت قيمة الريال السعودي إلى 8.13 جنيه للشراء و 8.18 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري سجل الريال نحو 8.06 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل سعر الريال إلى 8.04 جنيه للشراء و 8.16 جنيه للبيع.

في ميد بنك بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.08 جنيه للشراء و 8.17 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الريال إلى 8.06 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع.

في بنك المشرق وصل سعر الريال إلى 8.16 جنيه للشراء و 8.18 جنيه للبيع.

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