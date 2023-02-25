موعد إجازة عيد الفطر 2023 وفقا للحسابات الفلكية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك المعروف بشهر العبادة يبحث الملايين من موظفي الدولة عن موعد إجازة عيد الفطر 2023 والتي يحصلون فيها على إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات القومية والوطنية والدينية (للمسلمين والأقباط) وفقا لقانون العمل المصري الذي يحدد العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

يحتفل المسلمين بعيد رمضان خلال الفترة من 20 - 23 أبريل بواقع 4 أيام (الوفقة و 3 أيام العيد) حيث يعد من أبرز المناسبات الدينية للمسلمين في كافة أنحاء بلاد العالم والتي تمنح فيها الدولة المصرية الموظفين بالقطاعين العام والخاص على إجازات رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقرار رسمي من رئاسة مجلس الوزراء.

فينا تمنح الدولة أيضا الأقباط اجازة رسمية في عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير من كل عام لكافة موظفي الدولة وفقا للقانون حيث تحمل الأعياد طابع البهجة للمواطنين حيث تعد من الفرص التي يستغل فيها المواطنين الأوقات الاستجمام والاستمتاع بأوقاتهم.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 1444

تستطلع اللجنة الشرعية بدار الإفتاء المصرية هلال الشهر المبارك في كافة المراصد المنتشرة في المحافظات يوم الخميس الموافق 29 من شهر شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023، حيث يولد الهلال في تمام الساعة السابعة و 24 دقيقة مساءا وبذلك يكون أول أيام الشهر الكريم يوم 23 من شهر مارس وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المركز القومي للبحوث الفلكية.

ويعد صيام الشهر الكريم من أركان الإسلام الخمس والتي يعاقب تاركها عمدا مثل الصلاة والزكاة ونطق الشهادتين ويطمع الملايين من المسلمين في غفران الذنوب والعتق من النار ورحمة الله سبحانه وتعالي خلال أيام الشهر المبارك.

ليلة القدر 1444

إجازة عيد الفطر 2023 وموعد ليلة القدر تساؤلات يطرحها المسلمين عبر المنصات الإلكترونية حيث ينتظر المسلمين ليلة القدر لصيام يومها وقيام ليلها لأن عبادتها أفضل من عبادة 1000 عام كما ورد في النص القرآني، وأكد الصحابة والتابعين أنها ليلة من ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك ولكن ليس هناك يقين عن أنها ليلة معينة.

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