الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد أول أيام عيد الفطر 2023 والإجازات الرسمية في شهر أبريل

عيد الفطر
عيد الفطر

يبحث العديد من المواطنين عن موعد أول أيام عيد الفطر 2023، حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد أول أيام عيد الفطر 2023، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كافة المعلومات عن موعد اول ايام عيد الفطر 2023،  بالاضافة إلى رصد الاجازات فى شهر أربل سواء للقطاع الخاص أو الحكومى بالاضافة إلى الاجازات التى تتضمن شهر أبريل سواء شم نسيم أو عيد تحرير سيناء وترصد ايضا الدستور كل الاجازات التى تكون فى عيد الفطر المبارك 2023 والذي تكثر فيه عادات المصريين فى عيد الفطر.

موعد أول أيام عيد الفطر 2023

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن أيام عيد الفطر المبارك 2023 وتتعدد الاجازات فى شهر أبريل المقبل منها أجازة عيد الفطر 2023، التي ستكون وفقا لأجندة رئاسة مجلس الوزراء 4 أيام، في الفترة من 21 حتى 23 أبريل المقبل، حيث ستبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل ثم السبت 22 أبريل ثم الأحد 23 أبريل ثم الإثنين 24 أبريل، بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

وحول إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الخاص فقد أعلن مجلس رئاسة الوزراء أنه أن أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص لمدة 3 أيام في الفترة من الجمعة 21 حتى الأحد 22 أبريل.

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إجازات شهر أبريل 2023

ويتضمن شهر أبريل العديد من الاجازات بخلاف إجازة عيد الفطر المبارك 2023 حيث يتضمن شهر أبريل أيضا إجازة عيد تحرير سيناء يوم الإثنين 25 أبريل 2023، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازتي عيد شم النسيم وتحرير سيناء إلى نهاية الأسبوع وفقًا لقرار الحكومة بأن أي إجازة في منتصف الأسبوع ترحل لنهاية الأسبوع، وتأتي إجازات شهر أبريل 2023 كالتالي:

 - شم النسيم 17 أبريل 2023

- عيد الفطر 22 أبريل 2023

- عيد تحرير سيناء 25 أبريل 2023

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