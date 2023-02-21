الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد إجازة عيد الفطر 2023 لموظفي القطاعين الخاص والعام

عيد الفطر
عيد الفطر

تبدأ إجازة عيد الفطر عقب نهاية شهر رمضان الكريم الذي تفصلنا عنه ما يقرب من ثلاثين يومًا فقط بعد أن أعلنت دار الإفتاء اليوم الثلاثاء غزة شهر شعبان .

ويتم تحديد موعد إجازة عيد الفطر 2023 بعد الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان والتي تكون في اليوم الـ 29 من الشهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة عيد الفطر 2023 لموظفي القطاعين الخاص والعام . 

موعد إجازة عيد الفطر 2023 

حددت البحوث الفلكية موعد إجازة عيد الفطر 2023 لتبدأ في يوم الجمعة الموافق 21 أبريل المقبل، ولكن لا تبدأ الإجازة التي تعد رسمية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص إلا بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال والتي تكون في اليوم الـ 29 من شهر رمضان. 

وتمتد إجازة عيد الفطر ثلاث أيام حيث يطلق عليه المصريين العيد الصغير لقلة عدد أيام إجازته عن عيد الأضحى التي تمتد 4 أيام ، وتبدأ إجازة عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 23 إبريل 2023 .

موعد عيد الفطر 2023 والإجازات الرسمية في رمضان 1444

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1444 هـ 

يذكر أن شهر رمضان يبدأ حسب الحسابات الفلكية يوم الأربعاء, 22 مارس ، ويستمر حتى الخميس الموافق 20 أبريل 2023، ولكن لا يتم صيام شهر رمضان إلا بعد الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان، ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، وتمتد عدد ساعات الصوم بتوقيت القاهرة أول أيام شهر رمضان 2023، وتبلغ 15 ساعة 25 دقيقة.

الإجازات الرسمية في شهر إبريل 

وليست إجازة عيد الفطر هى الوحيدة في شهر إبريل التي يحصل عليها العاملون في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ولكن هناك عدة إجازات طوال الشهر منها يوم الأحد 16 أبريل وهو إجازة عيد القيامة الأقباط فقط، و يوم الاثنين 18 أبريل إجازة شم النسيم، و 25 إبريل أجازة تحرير سيناء . 

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