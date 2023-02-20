إمساكية رمضان 2023 مصر وموعد آذان الفجر و المغرب
شهر واحد يفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث تستطلع اليوم دار الافتاء المصرية موعد بداية شهر شعبان الذي يليه رمضان.
إمساكية شهر رمضان المبارك في مصر
وزادت عمليات البحث عن إمساكية رمضان حيث يزداد الاهتمام بمعرفة موعد آذان الفجر و موعد أذان المغرب ، وهو ما تعرضه الدستور مواعيد الصلوات الخمس يوميًا.
مواقيت الصلاة في رمضان
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الخميس
|1
|23 مارس، 2023
|04:39 ص
|06:04 ص
|12:10 م
|03:38 م
|06:15 م
|07:45 م
|الجمعة
|2
|24 مارس، 2023
|04:38 ص
|06:03 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:16 م
|07:46 م
|السبت
|3
|25 مارس، 2023
|04:37 ص
|06:02 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:16 م
|07:46 م
|الأحد
|4
|26 مارس، 2023
|04:36 ص
|06:00 ص
|12:09 م
|03:38 م
|06:17 م
|07:47 م
|الأثنين
|5
|27 مارس، 2023
|04:34 ص
|05:59 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:17 م
|07:47 م
|الثلاثاء
|6
|28 مارس، 2023
|04:33 ص
|05:58 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:18 م
|07:48 م
|الأربعاء
|7
|29 مارس، 2023
|04:32 ص
|05:57 ص
|12:08 م
|03:38 م
|06:19 م
|07:49 م
|الخميس
|8
|30 مارس، 2023
|04:29 ص
|05:54 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:20 م
|07:50 م
|الجمعة
|9
|31 مارس، 2023
|04:28 ص
|05:53 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:20 م
|07:50 م
|السبت
|10
|01 أبريل، 2023
|04:26 ص
|05:52 ص
|12:07 م
|03:38 م
|06:21 م
|07:51 م
|الأحد
|11
|02 أبريل، 2023
|04:25 ص
|05:51 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:22 م
|07:52 م
|الأثنين
|12
|03 أبريل، 2023
|04:24 ص
|05:50 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:22 م
|07:52 م
|الثلاثاء
|13
|04 أبريل، 2023
|04:22 ص
|05:48 ص
|12:06 م
|03:38 م
|06:23 م
|07:53 م
|الأربعاء
|14
|05 أبريل، 2023
|04:21 ص
|05:47 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:23 م
|07:53 م
|الخميس
|15
|06 أبريل، 2023
|04:19 ص
|05:46 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:24 م
|07:54 م
|الجمعة
|16
|07 أبريل، 2023
|04:18 ص
|05:45 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:25 م
|07:55 م
|السبت
|17
|08 أبريل، 2023
|04:17 ص
|05:44 ص
|12:05 م
|03:38 م
|06:25 م
|07:55 م
|الأحد
|18
|09 أبريل، 2023
|04:15 ص
|05:43 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:26 م
|07:56 م
|الأثنين
|19
|10 أبريل، 2023
|04:14 ص
|05:41 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:27 م
|07:57 م
|الثلاثاء
|20
|11 أبريل، 2023
|04:13 ص
|05:40 ص
|12:04 م
|03:38 م
|06:27 م
|07:57 م
|الأربعاء
|21
|12 أبريل، 2023
|04:11 ص
|05:39 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:28 م
|07:58 م
|الخميس
|22
|13 أبريل، 2023
|04:10 ص
|05:38 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:28 م
|07:58 م
|الجمعة
|23
|14 أبريل، 2023
|04:09 ص
|05:37 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:29 م
|07:59 م
|السبت
|24
|15 أبريل، 2023
|04:07 ص
|05:36 ص
|12:03 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأحد
|25
|16 أبريل، 2023
|04:06 ص
|05:35 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:30 م
|08:00 م
|الأثنين
|26
|17 أبريل، 2023
|04:05 ص
|05:34 ص
|12:02 م
|03:38 م
|06:31 م
|08:01 م
|الثلاثاء
|27
|18 أبريل، 2023
|04:03 ص
|05:33 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:31 م
|08:01 م
|الأربعاء
|28
|19 أبريل، 2023
|04:02 ص
|05:31 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:32 م
|08:02 م
|الخميس
|29
|20 أبريل، 2023
|04:01 ص
|05:30 ص
|12:02 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م
|الجمعة
|30
|21 أبريل، 2023
|04:00 ص
|05:29 ص
|12:01 م
|03:37 م
|06:33 م
|08:03 م