إمساكية رمضان 2023 مصر وموعد آذان الفجر و المغرب

شهر واحد يفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث تستطلع اليوم دار الافتاء المصرية موعد بداية شهر شعبان الذي يليه رمضان.

إمساكية شهر رمضان المبارك في مصر

وزادت عمليات البحث عن إمساكية رمضان حيث يزداد الاهتمام بمعرفة موعد آذان الفجر و موعد أذان المغرب ، وهو ما تعرضه الدستور مواعيد الصلوات الخمس يوميًا.

مواقيت الصلاة في رمضان