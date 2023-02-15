الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل سائل عن حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية “حيث سمعت أنَّ الجهر بقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) ممنوع في الفاتحة وما بعدها من السور والآيات في الصلاة الجهرية”.

وقالت الإفتاء إن مسألة الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فالشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع.

وأوضحت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه"؛ فمَن جَهَرَ بالبسملة فهو حسن، ومَن أسرَّ بها فهو حسن.

وأشارت إلى أنه لا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية.

ار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية الدكتور حسن القصبي الدكتور حبيب الله حسن الخلافية الرحلة المباركة الرحمن الرحيم ال م س ج د ال ح ر ام

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