موعد أول أيام شهر رمضان 2023

ينتظر المسلمون كل عام مجيء شهر رمضان من العام للثاني لما لهذا الشهر الكريم من فضائل وخصائص عن بقية الشهور، فالله عز وجل جعل صوم شهر رمضان الركن الرابع من أركان الإسلام، كما قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه، "سورة البقرة، وقد ثّبت في "الصحيحين" (البخاري ومسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

حكم الصيام في شهر رمضان

صيام شهر رمضان فرض على كل مسلم مع بعض الاستثناءات المنصوص عليها في القرأن الكريم حيث قال الله عز وجل أنزل فيه كتابه الكريم: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

موعد شهر رمضان 1444 هجرية

وبعد بدء شهر شعبان يكثف المسلمون في مصر عن موعد شهر رمضان واستقباله للاستعداد لقدومه بتخزين السلع الغذائية واللحوم وغيرها من الأشياء التي اقترنت بالشهر الكريم جنبًا لجنب مع العبادات، وفي هذا الاطار، أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أن موعد حلول شهر رمضان لعام 1444 هجري و 2023 ميلادي فلكيًا سوف يوافق يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل.

موعد بداية أول أيام شهر رمضان 2023

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي أن تحديد موعد حلول أول أيام شهر رمضان 2023، جاء بالتزامن مع تحديد غرة شهر شعبان لعام 1444 هجريًا الموافق 2023 ميلادياً، الذي بدأ بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، ووافق 1 شعبان 1444 هجرياً، موضحاً أن أخر أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، سيكون يوم الخميس 20 أبريل 2023، وأن أخر أيام رمضان سيكون أطول الأيام فى عدد ساعات الصوم، ليكون 14 ساعة و54 دقيقة، ومن المفترض أن يكون رمضان هذا العام فلكيًا 29 يوم، وينتظر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الرؤية 29 شعبان الجاري.