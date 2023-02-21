الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023 والإجازات الرسمية بالشهر المبارك

رمضان
رمضان

يتساءل المسلمون في مصر عن موعد بداية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريًا، 2023 ميلاديًا، لما لهذا الشهر الفضيل من فضل كبير، فهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ورمضان شهر العتق والغفران، كما هو شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات.

فضل شهر رمضان الكريم 

وينتظر المسلمون شهر رمضان من العام للعام حيث تتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع في شهر رمضان الكريم  الدرجات، وتغفر فيه السيئات، وهو شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات و جعل الله صيام شهر رمضان الكريم أحد أركان الإسلام.

موعد شهر رمضان الكريم 2023 

يحل شهر رمضان المبارك هذا العام في مصر فلكيا الخميس الموافق 23 من الشهر المقبل حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، موعد أول أيام شهر رمضان 2023، حيث ينتظر جموع المسلمين موعد بداية الشهر الكريم، ليستغلوا فرصة يجب اغتنامها للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

 وبحسب الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، فأن موعد أول أيام شهر رمضان 2023 يحل يوم الخميس 23 مارس المقبل.

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موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023 

وأوضح القاضي أن تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2023 جاء بالتزامن مع تحديد غرة شهر شعبان  1444، التي حلت الثلاثاء الماضي الموافق 21 فبراير الحالي، وعدته 30 يوما.

أخر أيام شهر رمضان المبارك 2023 

وأشار القاضي في بيان المعهد إلى أن أخر أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، سيكون يوم الخميس 20 أبريل 2023، و أن أخر أيام رمضان سيكون أطول الأيام فى عدد ساعات الصوم، ليكون 14 ساعة و54 دقيقة.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023:

العطلة الأسبوعية الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان.

 العطلة الأسبوعية السبت 25 مارس الموافق 3رمضان.

العطلة الأسبوعية الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان.ش

العطلة الأسبوعية السبت 1 ابريل الموافق 10 رمضان.

العطلة الأسبوعية الجمعة 7 ابريل الموافق16 رمضان.

العطلة الأسبوعية السبت 8 ابريل الموافق17 رمضان.

العطلة الأسبوعية الجمعة 14 ابريل الموافق 23 رمضان.

العطلة الأسبوعية السبت 15 ابريل الموافق 24 رمضان.

إجازة شم النسيم 17 ابريل، والتى توافق يوم 26 رمضان.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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