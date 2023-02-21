الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تامر أمين: شهر شعبان إنذار للمسلم ومظالم الناس لا يغفرها الله

تامر أمين
تامر أمين

حرص تامر أمين، على توجيه النصائح للجمهور بمناسبة بداية شعبان هذا الشهر العظيم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، معبراً عن سعادته البالغة بقدوم شهر رمضان.

فضل شهر شعبان        

وأكد تامر، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن بداية شعبان يعني الفرصة الأخيرة للمسلم، حيث ترفع الأعمال لله سبحانه وتعالى بهذا الشهر، لذا على كل مسلم ومسلمة التمعن بهذا الحديث جيداً وأن يبذلوا قصارى جهدهم حتى تُرفع أعمالهم الصالحة بهذا الشهر المبارك، قائلاً:" شهر شعبان جرس الإنذار الذي ينبهك على أمرين اولهما اقتراب شهر رمضان الشهر الفضيل شهر الصوم والزكاة، صفي نيتك وطهر قلبك وعف لسانك" والأمر الثاني أن الأعمال ترفع إلى الله".

الله يغفر الذنوب 

أضاف أن هذا الشهر هو الفرصة الأخيرة لكل من ظلم أحد فهو فرصة لرفع هذه المظالم لاستقبال الشهر الكريم بسلام، معبرًا:" الله سبحانه وتعالى يسامح في حقوقه وإن كانت من الكبائر لأن رحمة الله وسعت كل شئ، لكن مظالم الناس لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا بعد رد الحقوق والحصول على السماح والعفو، أوعى تنام على المخدة وانت واكل حق حد".

تامر أمين فضل شعبان رفع الأعمال لله اخر النهار النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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