الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تُرفع فيه الأعمال.. فضل شهر شعبان من السنة النبوية ودعاء استقباله

شعبان
شعبان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غرة شهر شعبان 1444 بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، بعد استطلاع ورؤية الهلال، واكتمال عدة شهر رجب، ما جعلنا نرصد دعاء استقبال شهر شعبان وفضله.

فضل شهر شعبان من السنة النبوية

وورد في فضل شهر شعبان الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يٌكثر من الصيام في شهر شعبان، كما ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- قالت: (ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان) رواه البخاري ومسلم.

ومن فضائل شهر شعبان، أنه شهر ترفع فيه الأعمال والمقصود بالأعمال هي أعمال السنة كاملة، فقد روى أسامة بن زيد : قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»  حسنه الألباني.

دعاء استقبال شهر شعبان 

كان من سُنة النبي صلى الله عليه وسلم عند استطلاع هلال الشهر العربي أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي.

هل يجوز صيام شهر شعبان كاملًا؟.. الإفتاء تجيب

رمضان عبدالمعز: أكثروا من هذه الأعمال فى شهر شعبان

الإفتاء: غدًا أول أيام شهر شعبان

بالحسابات الفلكية.. موعد غرة شهر شعبان 1444

وفيما يلي مجموعة من أدعية استقبال شهر شعبان

  • اللهم بلغنا بعده شهر رمضان الكريم لا فاقدين إلا مفقودين.. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين.. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه واجعلنا فيه من عتقائك من النار.
  • اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام واغفر لنا يا منان يا رحيم و تقبل دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام.
  • اللهم في أول أيام وساعات شهر شعبان المبارك، تقبل صالح أعمالي، واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.. اللهم اغفر لي جدّي وهزلي، ‏وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما ‏أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
  • اللهم قوني فيه على إقامة امرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
  • اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.
  • اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا امل المشتاقين..
شهر شعبان فضل شهر شعبان شهر شعبان 1444 رؤية الهلال استقبال شهر شعبان دعاء استقبال شهر شعبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

«المتحدة» تهدى الجمهور 16 مسلسلًا رمضانيًا لكبار نجوم الدراما

«السلع التموينية» تتعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز أبيض

يبدأ الخميس.. التضامن تنهي استعداداتها لإطلاق معرض «ديارنا»

حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة مارس 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك

أسيست صلاح.. نونيز يتقدم لليفربول فى شباك ريال مدريد

أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان