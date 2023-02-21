تُرفع فيه الأعمال.. فضل شهر شعبان من السنة النبوية ودعاء استقباله
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غرة شهر شعبان 1444 بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، بعد استطلاع ورؤية الهلال، واكتمال عدة شهر رجب، ما جعلنا نرصد دعاء استقبال شهر شعبان وفضله.
فضل شهر شعبان من السنة النبوية
وورد في فضل شهر شعبان الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يٌكثر من الصيام في شهر شعبان، كما ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- قالت: (ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان) رواه البخاري ومسلم.
ومن فضائل شهر شعبان، أنه شهر ترفع فيه الأعمال والمقصود بالأعمال هي أعمال السنة كاملة، فقد روى أسامة بن زيد : قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» حسنه الألباني.
دعاء استقبال شهر شعبان
كان من سُنة النبي صلى الله عليه وسلم عند استطلاع هلال الشهر العربي أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي.
وفيما يلي مجموعة من أدعية استقبال شهر شعبان
- اللهم بلغنا بعده شهر رمضان الكريم لا فاقدين إلا مفقودين.. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين.. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه واجعلنا فيه من عتقائك من النار.
- اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام واغفر لنا يا منان يا رحيم و تقبل دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم في أول أيام وساعات شهر شعبان المبارك، تقبل صالح أعمالي، واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.. اللهم اغفر لي جدّي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
- اللهم قوني فيه على إقامة امرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
- اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.
- اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا امل المشتاقين..