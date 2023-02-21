تُرفع فيه الأعمال.. فضل شهر شعبان من السنة النبوية ودعاء استقباله

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غرة شهر شعبان 1444 بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، بعد استطلاع ورؤية الهلال، واكتمال عدة شهر رجب، ما جعلنا نرصد دعاء استقبال شهر شعبان وفضله.

فضل شهر شعبان من السنة النبوية

وورد في فضل شهر شعبان الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يٌكثر من الصيام في شهر شعبان، كما ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- قالت: (ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان) رواه البخاري ومسلم.

ومن فضائل شهر شعبان، أنه شهر ترفع فيه الأعمال والمقصود بالأعمال هي أعمال السنة كاملة، فقد روى أسامة بن زيد : قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» حسنه الألباني.

دعاء استقبال شهر شعبان

كان من سُنة النبي صلى الله عليه وسلم عند استطلاع هلال الشهر العربي أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي.

وفيما يلي مجموعة من أدعية استقبال شهر شعبان