مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2023 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

في ثاني أيام شهر شعبان 1444 هجرية يكثف المسلمون البحث عن موعد شهر رمضان الكريم وعدد ساعات الصوم وكذلك إمساكية رمضان 2023 في مصر وباقي الدول العربية، لذا جاءت هذه العناوين في مقدمة قوائم البحث في الساعات الأخيرة عبر محرك البحث جوجل.

مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2023

وينتظر المسلمون شهر رمضان الكريم كونه أفضل شهر العام وأكثرهم بركة وفضل ويودوا معرفة مواعيد الصلاة في رمضان 2023 للانتظام في الصلاة كونها مضاعفة الأجر في هذه الأيام المباركة، ويحاولون اغتنام خيرها وبركتها فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين".

ويحرص المسلمون على أداء الصلاة في مراقبتها في شهر رمضان المبارك، لاسيما ميعاد صلاة الفجر لتحديد موعد السحور والإمساك وموعد صلاة المغرب كل يوم لمعرفة موعد الإفطار وكذلك ساعات الصيام في كل يوم من أيام الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان 2023

ومن المفترض أن يستطلع هلال شهر رمضان فلكيا بجانب الرؤية الشرعية. وفقا للحسابات الفلكية، وسيتم تحديد موعد شهر رمضان بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان، ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي من ليلة التاسع والعشرين من شعبان.

وفلكيًا يأتي شهر رمضان هذا العام 29 يوما، على أن يكون سيكون الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 2023

وفيما يلي امساكية الأسبوع الأول من شهر رمضان حسبما أعلنت هيئة المساحة:

الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26 ، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30 .

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:26 ، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 3 دقائق، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27 ، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 7 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 9 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 11 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

امساكية شهر رمضان المبارك 2023 pdf