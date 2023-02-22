الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قائمة مسلسلات رمضان 2023.. خريطة درامية متنوعة وقوية لـ«المتحدة»

حضرة العمدة
حضرة العمدة

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن خريطتها الدرامية للموسم الرمضاني القادم.

وضمت القائمة 16 عملًا مختلفًا تنوعت فيه الألوان الدرامية بين الكوميدي والاجتماعي والتاريخي.

وترصد «الدستور» أسماء وأبطال مسلسلات رمضان 2023، وهي كالتالي:

  • مسلسل العمدة

بطولة محمد رمضان – زينة – إيمان العاصي – هالة صدقي – مي كساب

  • مسلسل رسالة الإمام

بطولة خالد النبوي – نضال الشافعي – أشرف عبدالغفور- أروى جودة

  • مسلسل تحت الوصاية

بطولة منى زكي – دياب – نسرين أمين – سامي مغاوري

  • مسلسل الصفارة

بطولة أحمد أمين – محمود البزاوي – حاتم صلاح – طه دسوقي

  • مسلسل جت سلمية

بطولة دنيا سمير غانم – شيرين – محمد ثروت – سامي مغاوري

  • مسلسل علاقة مشروعة

بطولة ياسر جلال – خالد الصاوي  - مي عمر

  • مسلسل الكتيبة 101

بطولة آسر ياسين – عمرو يوسف- 

  • مسلسل سوق الكانتو

بطولة أمير كرارة – مي عز الدين-  فتحي عبدالوهاب – كمال أبو رية – عبدالعزيز مخيون

  • مسلسل سره الباتع

بطولة أحمد فهمي – أحمد السعدني – حسين فهمي – ريم مصطفى – نجلاء بدر

  • مسلسل ضرب نار

بطولة أحمد العوضي  - ياسمين عبد العزيز – ماجد المصري – سهير المرشدي – بدرية طلبة - إيمان السيد

  • مسلسل الكبير أوي 7

بطولة أحمد مكي – رحمة أحمد – محمد سلام – هشام إسماعيل – بيومي فؤاد – مصطفى غريب

  • مسلسل عملة نادرة

بطولة نيللي كريم – جمال سليمان – أحمد عيد – كمال أبو رية – جومانا مراد

  • مسلسل 1000 حمدا لله على السلامة

بطولة يسرا – سماء إبراهيم – محمد ثروت – شيماء سيف- مايان السيد – أدم الشرقاوي

  • مسلسل جميلة

بطولة ريهام حجاج – يسرا اللوزي  - عبير صبري – أحمد وفيق – سوسن بدر

  • مسلسل مذكرات زوج

بطولة طارق لطفي – خالد الصاوي- عائشة بن أحمد – نور النبوي

  • مسلسل حضرة العمدة

بطولة روبي – سميحة أيوب – أحمد بدير – وفاء عامر – بسمية – محمود عبد المغني

المتحدة رمضان 2023 مسلسلات رمضان 2023 مسلسل العمدة مسلسل رسالة الإمام مسلسل تحت الوصاية مسلسل جت سلمية

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قائمة مسلسلات رمضان 2023.. خريطة درامية متنوعة وقوية لـ«المتحدة»

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