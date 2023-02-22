الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يبحث توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية مع استقبال شهر رمضان الكريم، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة والجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح، أهمية التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية من مديرية التضامن والتموين والأوقاف ومنطقة مطروح الأزهرية ومجالس المدن والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمؤسسات والجمعيات الخيرية لوضع آليه توزيع كراتين المواد الغذائيه على المواطنين الأكثر إحتياجا لضمان عدم ازدواجيه التوزيع  ووصول الدعم لمستحقيه  والتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكد محافظ مطروح، التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفقًا لقواعد الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة إمكانية توزيع تلك الكراتين من خلال آلية بطاقات التموين وذلك لاختصار العبء الإداري بالتنسيق مع وزارة التموين ذات الصلة. 

جاء ذلك بناءً على تكليفات القيادة السياسية، جاء ذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن الإعداد والتجهيز لتوزيع كراتين المواد الغذائية التي سيتم توفيرها بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وتحديد أولويات المكونات الغذائية في الكراتين بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، مع حصر ومراجعة كل بيانات الأسر الأولى بالرعاية، بما لا يدع مجالًا للإزدواجية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه. 

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استعدادا لشهر رمضان الأسر الأولى بالرعاية التيسير علي المواطنين الجمعيات والمؤسسات الخيرية الحماية الاجتماعية تخفيف العبء عن المواطنين محافظ مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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