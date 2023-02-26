إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد».. ومواطنون: الأسعار مناسبة وتمكنا من شراء كافة المستلزمات

شهدت منافذ مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية في المرحلة الـ23 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اليوم إقبالا كبيرا من قبل المواطنين واصطفت الطوابير على أبواب السرادقات الخاصة بها لشراء مستلزماتهم من الأغذية والسلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان المبارك وغيرها من السلع الأخرى بأسعار مناسبة.

أعرب أحد المواطنين يدعى محمد عبدالرحيم في العقد الرابع من عمره عن سعادته لزيادة إعداد منافذ مبادرة «كلنا واحد» ومدها حتى نهاية شهر رمضان المبارك في ظل الأزمة العالمية التي تسببت في رفع الأسعار وما توليه الدولة من اهتمتم للتخفيف على المواطنين ورفع الأعباء عن عاتقهم كما تتوفر السلع على مدار الساعة ولا تتأثر بالتوافد الكبير لدى المواطنين بالنقصان وغير ذلك فيتم نزويد الأرفف والخانات الخاصة بالسلع كلما نقصت بشكل دوري.

وأضاف أن الخصومات والعروض التي تضعها منافذ مبادرة «كلنا واحد» على المنتجات من أكثر ما نال إعجابه ومكنته من شراء استخداماته بسعر مناسب ووفرت له المال لشراء منتجات أخرى ووصلت الخصومات إلى 30% وأكثر في بعض المنتجات.

من جانبه أشاد أحمد ماهر أحد المواطنين من محافظة الجيزة بما تقدمه منافذ وزارة الداخلية ومبادرة «كلنا واحد» للمواطن وتدخلها لضبط الأسعار في الأسواق وإغلاق الطريق على جشع بعض التجار الذين يستغلون الأوضاع في احتكار السلع ورفع الأسعار.

وأضاف أن المنتجات تتمتع بجودة عالية داخل المنافذ وتتوفر سيارات مجهزة لبيع اللحوم والدواجن بأشكالها المختلفة بأسعار جيدة شهدت اقبال كبير ووقفت الطوابير أمامها للحصول على اللحوم المجمدة البرازيلى واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة.