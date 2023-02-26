الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد».. ومواطنون: الأسعار مناسبة وتمكنا من شراء كافة المستلزمات

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

شهدت منافذ مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية في المرحلة الـ23 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اليوم إقبالا كبيرا من قبل المواطنين واصطفت الطوابير على أبواب السرادقات الخاصة بها لشراء مستلزماتهم من الأغذية والسلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان المبارك وغيرها من السلع الأخرى بأسعار مناسبة.

e45488a3-1850-46ee-be19-970003c614dd (1)

أعرب أحد المواطنين يدعى محمد عبدالرحيم في العقد الرابع من عمره عن سعادته لزيادة إعداد منافذ مبادرة «كلنا واحد» ومدها حتى نهاية شهر رمضان المبارك في ظل الأزمة العالمية التي تسببت في رفع الأسعار وما توليه الدولة من اهتمتم للتخفيف على المواطنين ورفع الأعباء عن عاتقهم كما تتوفر السلع على مدار الساعة ولا تتأثر بالتوافد الكبير لدى المواطنين بالنقصان وغير ذلك فيتم نزويد الأرفف والخانات الخاصة بالسلع كلما نقصت بشكل دوري.

e45488a3-1850-46ee-be19-970003c614dd

وأضاف أن الخصومات والعروض التي تضعها منافذ مبادرة «كلنا واحد» على المنتجات من أكثر ما نال إعجابه ومكنته من شراء استخداماته بسعر مناسب ووفرت له المال لشراء منتجات أخرى ووصلت الخصومات إلى 30% وأكثر في بعض المنتجات.

e63893c6-3860-476d-845b-f1b15bef49a8

من جانبه أشاد أحمد ماهر أحد المواطنين من محافظة الجيزة بما تقدمه منافذ وزارة الداخلية ومبادرة «كلنا واحد» للمواطن وتدخلها لضبط الأسعار في الأسواق وإغلاق الطريق على جشع بعض التجار الذين يستغلون الأوضاع في احتكار السلع ورفع الأسعار.

e45488a3-1850-46ee-be19-970003c614dd

وأضاف أن المنتجات تتمتع بجودة عالية داخل المنافذ وتتوفر سيارات مجهزة لبيع اللحوم والدواجن بأشكالها المختلفة بأسعار جيدة شهدت اقبال كبير ووقفت الطوابير أمامها للحصول على اللحوم المجمدة البرازيلى واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة.

8490fc72-f92e-4b38-8084-79cfb314a9e8
كلنا واحد الرئيس عبدالفتاح السيسي الطوابير السرادقات الخصومات الخصومات والعروض

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

حبس الإعلامى أحمد رجب لسب والدة المذيعة شيماء جمال

قومي الفلك يفند بالأدلة العلمية عدم علاقة الظواهر الفلكية بحدوث الزلازل

تعديل أحكام المؤبد لـ15 عاملًا في «أحداث المغارة بسوهاج»

المشدد 7 سنوات لسائق قتل زميله خلال مشاجرة فى شبرا

حبس عامل قتل محاسبًا لسرقته فى السلام

حبس تشكيل عصابى يروج للمواد المخدرة فى السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال الإسرائيلى استولى على 193 دونمًا فى «أريحا»

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل