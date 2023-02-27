سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 بمحلات الصاغة

تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في محلات الصاغة المصرية بنسبة 0.7%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع في الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 1.7%، لتواصل تراجعها للأسبوع الرابع على التوالي؛ بسبب التوقع برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بنحو 5.25% لمواجهة معدلات التضخم المتزايد.

سعر الذهب اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في محلات الصاغة

وتراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في محلات الصاغة المصرية بقيمة 12 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 1680 جنيهًا، وتراجعت أسعار أوقية الذهب بقيمة 32 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 1843 دولارًا، واختتمت عند تعاملات 1811 دولارًا.

ويضاف إلى أسعار المشغولات الذهبية قيمة رسوم الدمغة والمصنعية وهي محددة عن كل جرام وفقًا للعيار المصنوع منه قطعة الذهب، وهو مبلغ يتم إضافته في الفاتورة الشرائية ومتعارف عليه بحكم القانون المصري التجاري.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين

يستعرض موقع وجريدة «الدستور» الإلكتروني سعر جرام الذهب اليوم الإثنين بالتفصيل من داخل محلات الصاغة المصرية:

سعر جرام الذهب عيار 24 من محلات الصاغة

البيع 1920 جنيهًا.

الشراء 1908.5 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 22 من محلات الصاغة المصرية

البيع 1760 جنيهًا.

الشراء 1749.5 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 21 من محلات الصاغة

البيع 1680 جنيهًا.

الشراء 1670 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 من محلات الصاغة المصرية

البيع 1440 جنيهًا.

الشراء 1431.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 من محلات الصاغة المصرية

البيع 1120 جنيهًا.

الشراء 1113.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 من محلات الصاغة المصرية

البيع 960 جنيهًا.

الشراء 954.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 9 من محلات الصاغة المصرية

البيع 720 جنيهًا.

الشراء 715.75 جنيه.

سعر جنيه الذهب من محلات الصاغة

البيع 13440 جنيهًا.

الشراء 14640 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب من محلات الصاغة

البيع 1812$.

الشراء 1811$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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