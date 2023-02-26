أسعار البقوليات فى الأسواق اليوم الأحد 26 فبراير 2023

أسعار البقوليات في الأسواق اليوم.. مازال البحث مستمرًا عن أسعار البقوليات، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار ، حيث تستورد مصر نسبة كبيرة من البقوليات من الخارج، خاصة العدس فمصر تستورد مايقرب عن 95% من الخارج.

وتقدم الدستور نشرتها في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها ومتابعي أسعار البقوليات، اليوم الأحد 26-02-2023.

أسعار البقوليات فى الأسواق اليوم

أسعار كيلو الفول البلدى في المحلات اليوم بين 33 و38 جنيهًا.

أسعار الفول المجروش 40 جنيهًا للكيلو في محلات التجارة.

العدس الأصفر سائب سجل سعرة مابين بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

اللوبيا البلدي سجلت أسعارها استقرار اليوم لتسجل 52 جنيهًا للكيلو.

اللوبيا المستوردة في محلات التجار لتسجل 49 جنيهًا للكيلو.

أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة مستقرة اليوم عند 35 جنيهًا للكيلو.

الحمص يسجل أسعاره نحو 48 إلى 52 جنيهًا للكيلو، حيث يشهد الطلب عليها خلال فصل الشتاء.

الذرة الفيشار اليوم خلال التعاملات الصباحية تسجل 32 جنيهًا للكيلو.

في حين تراوح كيلو الترمس مستورد 28 جنيهًا للكيلو.

الترمس المحلي يسجل اليوم سعر 32 جنيهًا للكيلو.

السمسم استقر أسعاره اليوم الخميس ما بين 110 و120 جنيهًا.

سجل سعر طن الفول البلدى رفيع الحبة 26000 جنيه.

أسعار البقوليات بالطن

الفول البلدى عريض يسجل اليوم في التعاملات الصباحية سعر 25000 جنيه للطن معبأ أرضه.

السمسم المحلي معبأ أرضه أستقر عند بـ 54 ألف جنيه للطن معبأ ارضه. .

السمسم المستورد أبيض سجل مبلغ 45 ألف جنيه للطن معبأ ارضه.

السمسم الأحمر المصرى استقر عند 44 ألف جنيه للطن معبأ ارضه.

السمسم الأحمر السودانى يسجل سعر 52 ألف جنيه للطن معبأ ارضه.

السمسم ديل الجمل يسجل مبلغ 44 ألف جنيه للطن معبأ ارضه.