كيلو الفول بـ 38 جنيها.. أسعار البقوليات في الأسواق اليوم
واصلت أسعار البقوليات استقرارها في الأسواق، اليوم الاثنين 20 فبراير، وسجل سعر كيلو الفول البلدى ما بين 33 و38 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي.
- أسعار البقوليات اليوم
- وسجلت أسعار الفول المجروش 40 جنيهًا للكيلو.
- بينما سجلت أسعار العدس الأصفر سائب بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.
- وسجل سعر اللوبيا البلدي 52 جنيهًا.
- بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا.
- فيما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 35 جنيهًا.
- في حين سجل سعر كيلو الحمص نحو 48 إلى 52 جنيهًا.
- سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا.
- في حين تراوح كيلو الترمس ما بين 28 (مستورد) و32 جنيهًا (محلي).
- بينما سجل سعر كيلو السمسم ما بين 110 و120 جنيهًا.
- أسعار الفول بالطن
شهدت أسعار طن الفول البلدي استقرارًا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم
- سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 26000 جنيه معبأ بأرضه.
- كما سجل طن الفول البلدى عريض 25000 جنيه معبأ بأرضه.
- بينما سجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 23500 جنيه معبأ بأرضه.
- بلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 22000 جنيه معبأ بأرضه.
- كما سجل طن الفول حصى ليتوانى 20000 جنيه معبأ أرضه.
- أسعار السمسم
- سجل سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه بــ 55 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 43 ألف جنيه "أرضه".
- بلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".
- وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه للطن.
- بينما سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني "وصال" 42 ألف جنيه.