الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس 2023

طلاب
طلاب

عقب أسابيع من بداية الفصل الدراسي الثاني، يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس 2023، الخاصة واللغات والتجريبي (عربي، لغات) وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والتي تم الإعلان عنها قبل شهر أكتوبر الماضي والمعتمدة بشكل رسمي من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني فى المدارس 2023

تنطلق امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في المدارس لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى يوم 8 يونيو 2023، حيث تتم الامتحانات داخل اللجان المدرسية التي تختارها كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب وفقا لمعايير السلامة الصحية للطلاب.

فيما تبدأ امتحانات جامعة الأزهر والجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم 29 يونيو 2023 وبذلك يكون الترم الثاني 18 أسبوعا بإجمالي 96 يوما دراسيا وفقا للمخطط الدراسي للعام الجديد.

تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023 وموعد انعقاد الامتحانات

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امتحانات الدبلومات الفنية 2022-2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأجندة الكاملة لمواعيد امتحانات الترم الدراسي الثاني في المدارس حيث تنعقد امتحانات طللاب الدبلومات الفنية بكافة أنواعها (زراعي، صناعي، تجاري، تمريض،…) وبنظاميها التعلمي الـ(3-5) سنوات في كافة محافظات الجمهورية حيث تبدأ امتحاناتهم يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وتستمر حتى يوم 28 يونيو 2023.

تجرى الامتحانات داخل اللجان المدرسية التي تم اختيارها وفقا للمعايير التي أختارتها وزارة الصحة من اللجان ذات المساحات الواسعة ومنافذ التهوية وذلك للتأكد من سلامة الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات، حيث تراعي وزارة التربية والتعليم أعداد الطلاب داخل اللجان و وجود مسافات آمنة بين الطلاب داخل اللجنة والواحدة كما توفر وزارة الصحة غرفة عزل في حالة ظهور أعرض على الطلاب.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وشكل الامتحانات

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امتحانات الثانوية العامة 2023

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني فى المدارس 2023 لطلاب الثانوية العامة ستكون خلال الفترة من 10 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم 9 يوليو المقبل، وذلك وفقا لأجندة المواعيد المعد لتنظيم سير الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي على أن يتم إعلان نتائج الطلاب خلال 10 أيام من انتهاء الامتحانات.

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