موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وشكل الامتحانات

ينال البحث عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور مع بداية الفصل الدراسي الثاني وبداية العد التنازلي لاقتراب موعد الامتحانات للعام الدراسي الجاري 2022-2023.



موعد امتحانات الثانوية العامة 2023



خلال السطور التالية نوضح لكم موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وشكل امتحانات المواد في امتحانات نهاية العام للشعبتين العلمية والأدبية.



تبدأ امتحانات الثانوية وفق الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم بداية من 10 يونيو وحتى 11 يوليو 2023.



وخلال هذا الشهر لأداء امتحانات الثانوية العامة يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك وتبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو، والتي تأتي في موعد امتحانات الثانوية العامة.



شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

تكون امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الأوبن بوك وستجمع أسئلة الامتحان النظامين المقالي بنسبة 15% وفقا لطبيعة كل مادة، ونظام البابل شيت ويكون بنسبة 85% اختيار من متعدد، وسيتسلم الطالب كراسة الأسئلة وورقة (بابل شيت) بالإضافة إلى ورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية.

مع استخدام كتيب المفاهيم مثل العام الماضي، حيث سيتسلمه الطلاب في يوم الامتحان ويسلمه بعد انتهاء الامتحان.





شكل امتحان اللغة العربية

تكون مدة الامتحان 3 ساعات

الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة

مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد

12 درجة للأسئلة المقالية وتكون عبارة عن 4 أسئلة منها سؤال تعبير ب 6 درجات و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين ستوزع على فروع المادة أما أسئلة القراءة الأدبية ستتضمن سؤالا من القصة المقررة.



امتحان اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية والفرنسية والألمانية

تكون مدة الامتحان 3 ساعات

الدرجة الكلية من 50 درجة

موزعة 42 درجة للاختبار من متعدد

ويشمل الامتحان 2 سؤال مقالي لقياس دراسة الطالب للقصة المقرر والمستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأي الطالب.

وكذلك سؤال تعبير 4 درجات وفيه يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح ما بين 150 إلى 250 كلمة يختار موضوعه من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع الطالب التعبير عنها وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة أما بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.





شكل امتحان اللغة الأجنبية الثانية



وتكون اللغة الأجنبية الثانية هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية، مدة الامتحان ساعتين.

الدرجة الكلية للمادة 40 درجة

منها 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤال

6 درجات على الأسئلة المقالية وهي سؤالين مقالا لكل منهما ثلاث درجات، الأول سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدمًا العناصر المعطاة في السؤال

أما السؤال الثاني فهو رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، وفيه يرد الطالب عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال.



يكون هذا الشكل في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.



شكل الامتحان في المواد العلمية

وهي مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة تكون مدة الامتحان 3 ساعات.

يكون الامتحان مقسم إلى أسئلة الاختيار من متعدد 85% والمقالية 15%

والدرجة الإجمالية 60 درجة

وعدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة

تشمل 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين

و4 أسئلة مقالية مجموعهم 8 درجات وهي أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.





امتحان شعبة علمي رياضة



امتحان شعبة علمي رياضة مدة الامتحان ساعتان

وتشمل الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة) والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا) والرياضيات التطبيقية (ديناميكا)

الدرجة النهائية للفرع 30 درجة

والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة.

وتتكون من أسئلة الاختيار من متعدد 85%

وهم 18 سؤالا والدرجة الكلية 25 درجة

والأسئلة المقالية 15%

عدد الأسئلة 2 والدرجة الكلية 5 درجات



شكل امتحان الثانوية العامة للشعبة الأدبية



وتكون الامتحانات في مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة

تكون مدة الامتحان 3 ساعات.

تكون الدرجة النهائية للمادة 60 درجة

الاختيار من متعدد 85% بدرجة إجمالية 52 درجة

وعدد الأسئلة 46 سؤالا منها 40 سؤالا بدرجة واحدة

و6 أسئلة بدرجتين

الأسئلة المقالية ستكون بنسبة 15%

ولها 8 درجات وعدد الأسئلة 4 أسئلة كل سؤال منها بدرجتين













