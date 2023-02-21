تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. آخر موعد للتقديم

تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ الثانوية العامة شرط أساسي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدخول طلاب الشهادة الثانوية العامة امتحانات العام الدراسي الحالي 2022- 2023 ولهذا فقد أوضحت الوزارة منذ عدة أسابيع خطوات، وآخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 بالنسبة لجميع طلاب الشهادة الثانوية العامة من كل المدارس والمحافظات.

تسجيل الاستمارة الثانوية العامة 2023.. آخر موعد للتقديم

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتحت باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في جميع المدارس منذ يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 ليستمر التقديم متاح أمام الطلاب حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجاري، لذا يتبقى أقل من أسبوع على غلق باب التقديم لذا يتسارع الطلاب للتقديم قبل غلق باب التقديم حتى لا يحرموا من دخول الامتحانات.

استمارة الثانوية العامة 2023 شرط لدخول الامتحان

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة يكون بعد استلام كل طالب البريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، من هنا، ومن ثم تسجيل الاستمارة من هنا.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 ويجب على الطلاب الالتزام بها من أجل إتمام عملية التسجيل بشكل صحيح، على النحو التالي:

1- الدخول إلى منصة البريد الإلكتروني الموحد لاستلام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، من خلال هذا الرابط.

2- عقب استلام الطالب البريد الإلكتروني الخاص به بالدخول على رابط موقع تسجيل الاستمارة، من هنا.

3- يجب على الطالب مراجعة اسمه كما هو مدون بشهادة ميلاده.

4- طالبت الوزارة الطالب بمراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة الخاصين بها قبل طباعة الاستمارة.

5- يتم مراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

6- التأكيد من أن الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس ذات الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

7- التأكد من مطابقة عنوان الطالب المدون في الاستمارة للعنوان المدون في البطاقة الشخصية.

8- التأكد من أن تكون جميع بيانات الطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ.

9- القيام بإنهاء إجراءات التسجيل وطباعة الاستمارة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات نهاية العامة لمرحلة شهادة الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو القادم، وتستمر لمدة شهر كامل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.