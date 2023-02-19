تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023 وموعد انعقاد الامتحانات

يستمر طلاب الثانوية الأزهرية في ملئ استمارة الامتحانات حتى نهاية الشهر الجاري بعد أن أتاح الأزهر الشريف تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023 منذ يناير الماضي، والتى تعد شرطًا لدخول الطالب للامتحانات التي تبدأ في يونيو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023 .

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023

أتاح الأزهر الشريف رابط الكتروني لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023، والتى أتاحها للطلاب حتى 28 فبراير المقبل، ويستطيع طلاب الثانوية الازهرية تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2023 باتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول على الرابط التالي

https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx

ثم كتابة الرقم القومى أو جواز السفر، ثم كتابة كلمة السر، تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها، وبيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها، تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به، اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

ثم كتابة حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة، ويحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط، ثم يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها الى المعهد الديني التابع له.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الجاري 2022-2023 ، وتعقد امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 في 3 يونيو المقبل، بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية حيث تكون الامتحانات موحدة ، وسيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية الأزهرية قبل بدأ الامتحانات بعدة أشهر والذي يتم وضعه من قبل إدارة الأزهر الشريف مع مراعاة تقسيم الجدول بين شعبتي العلمي علوم والأدبي.