مع نهاية المهلة المحددة يكثر البحث عن موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والتي ينتهي تسجيلها في نهاية شهر فبراير الجاري أي يوم 28، ودون الاستمارة الالكترونية لن يتمكن الطالب من دخول امتحانات نهاية العام 2023.



موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

خلال السطور التالية، نوضح لكم موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة وتسليمها لإدارة المدرسة.



تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية من 10 يونيو وحتى 11 يوليو وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023.





من المقرر طرح نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة خلال فترة قريبة يتدرب من خلالها الطلاب على شكل الامتحانات والأسئلة.



الدخول على موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 من هنا

https://moe-register.emis.gov.eg/





يتم تسجيل الدخول على هذا الرابط من خلال البريد الإلكتروني الموحد للطالب، ثم تظهر الاستمارة الإلكترونية

ثم مراجعة البيانات المكتوبة ومواد التخصص واللغة الاجنبية الأولى والثانية للتأكد من عدم وجود أخطاء.



ثم تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة والتي تشمل الصورة الشخصية ومواد التخصص والشعبة وغيرها من البيانات والتأكد من مراجعة البيانات بدقة لعدم وجود أخطاء.



حفظ الاستمارة في الخطوة الأخيرة وبعد ذلك الضغط على كلمة طباعة من أجل طباعتها.



الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023



- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد و إحضار نسختين منه.

- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى سداد 210 جنيها للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، اما المتقدمين للمرة الثالثة و الرابعة، عليهم سداد 410 جنيهاً للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة.

- إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهاً.

- إحضار شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم هاتف الطالب.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم جواله الخاص.

- إحضار 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا، بالنسبة للبنات فيجب الالتزام بالزى المدرسى فى الصور.



- وفى حالة الطالب الراغب فى الإعادة، إحضار بيان رسوب من المديرية و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.