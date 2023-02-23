الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 23-2-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواعيدها المحددة ، وفي إطار حرص «الدستور» على تقديم بعض للخدمات لقرائها تعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس  23 فبراير 2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر : 05:02 ص.
أذان الشروق : 06:29 ص.
أذان الظهر : 12:09 م.
أذان العصر : 03:23 م.
أذان المغرب : 05:49 م.
أذان العشاء : 07:06 م.

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر : 05:07 ص.
صلاة الشروق : 06:35 ص.
صلاة الظهر : 12:14 م.
صلاة العصر : 03:27 م.
صلاة المغرب : 05:53 م.
صلاة العشاء : 07:12 م.


مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:58 ص.
أذان الظهر 12:04 م.
أذان العصر 3:18 م.
أذان المغرب 5:44 م.
أذان العشاء 7:02 م.


مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:49 ص.
أذان الظهر 11:56 م.
أذان العصر 3:12 م.
أذان المغرب 5:39 م.
أذان العشاء 6:55 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر : 04:54 ص.
أذان الشروق : 06:17 ص.
أذان الظهر : 12:02 م.
أذان العصر : 03:20 م.
أذان المغرب : 05:47 م.
أذان العشاء : 07:01 م.

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مواقيت الصلاة في العريش

أذان الفجر : 04:54 ص.
أذان الشروق : 06:21 ص.
أذان الظهر : 12:00 م.
أذان العصر : 03:13 م.
أذان المغرب : 05:40 م.
أذان العشاء : 06:58  م.

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الصلاة صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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