مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 23-2-2023

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواعيدها المحددة ، وفي إطار حرص «الدستور» على تقديم بعض للخدمات لقرائها تعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 فبراير 2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر : 05:02 ص.

أذان الشروق : 06:29 ص.

أذان الظهر : 12:09 م.

أذان العصر : 03:23 م.

أذان المغرب : 05:49 م.

أذان العشاء : 07:06 م.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر : 05:07 ص.

صلاة الشروق : 06:35 ص.

صلاة الظهر : 12:14 م.

صلاة العصر : 03:27 م.

صلاة المغرب : 05:53 م.

صلاة العشاء : 07:12 م.



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:58 ص.

أذان الظهر 12:04 م.

أذان العصر 3:18 م.

أذان المغرب 5:44 م.

أذان العشاء 7:02 م.



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:49 ص.

أذان الظهر 11:56 م.

أذان العصر 3:12 م.

أذان المغرب 5:39 م.

أذان العشاء 6:55 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر : 04:54 ص.

أذان الشروق : 06:17 ص.

أذان الظهر : 12:02 م.

أذان العصر : 03:20 م.

أذان المغرب : 05:47 م.

أذان العشاء : 07:01 م.

مواقيت الصلاة في العريش

أذان الفجر : 04:54 ص.

أذان الشروق : 06:21 ص.

أذان الظهر : 12:00 م.

أذان العصر : 03:13 م.

أذان المغرب : 05:40 م.

أذان العشاء : 06:58 م.