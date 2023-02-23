مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 23-2-2023
يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواعيدها المحددة ، وفي إطار حرص «الدستور» على تقديم بعض للخدمات لقرائها تعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 فبراير 2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر : 05:02 ص.
أذان الشروق : 06:29 ص.
أذان الظهر : 12:09 م.
أذان العصر : 03:23 م.
أذان المغرب : 05:49 م.
أذان العشاء : 07:06 م.
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر : 05:07 ص.
صلاة الشروق : 06:35 ص.
صلاة الظهر : 12:14 م.
صلاة العصر : 03:27 م.
صلاة المغرب : 05:53 م.
صلاة العشاء : 07:12 م.
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر 4:58 ص.
أذان الظهر 12:04 م.
أذان العصر 3:18 م.
أذان المغرب 5:44 م.
أذان العشاء 7:02 م.
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر 4:49 ص.
أذان الظهر 11:56 م.
أذان العصر 3:12 م.
أذان المغرب 5:39 م.
أذان العشاء 6:55 م.
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر : 04:54 ص.
أذان الشروق : 06:17 ص.
أذان الظهر : 12:02 م.
أذان العصر : 03:20 م.
أذان المغرب : 05:47 م.
أذان العشاء : 07:01 م.
مواقيت الصلاة في العريش
أذان الفجر : 04:54 ص.
أذان الشروق : 06:21 ص.
أذان الظهر : 12:00 م.
أذان العصر : 03:13 م.
أذان المغرب : 05:40 م.
أذان العشاء : 06:58 م.