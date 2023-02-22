الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد آذان المغرب في رمضان 2023 في مصر وأول أيام الصيام

آذان المغرب
آذان المغرب

بدأت الناس في مصر ومختلف محافظاتها بتزيين شوارعها بزينة رمضان والفانوس الذي يدل على قدوم شهر الصوم، شهر رمضان المبارك لعام 2023، ليدخل البهجة والسرور والسعادة للناس بالبركات التي يحل بها، لذا يهتم الكثير من الناس عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بموقع البحث جوجل لمعرفة موعد آذان المغرب في رمضان 2023 وأول أيام الصيام.

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

ويرصد "الدستور" موعد آذان المغرب في رمضان 2023، في سياق السطور التالية.

سيكون موعد شهر رمضان فلكيًا هو الخميس الموافق يوم 23  من شهر مارس لعام 2023، وبالتالي سيكون موعد آذان المغرب في أول يوم للشهر المبارك في تمام الساعة 6.08 مساءً.

وبالتالي سيكون عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان إلى 14 ساعة تقريبًا الا بضع دقائق.

موعد أول أيام شهر رمضان 2023

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 وتبكير شهر مارس بمناسبة رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023 والإجازات الرسمية بالشهر المبارك

مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2023 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

موعد آذان المغرب في رمضان 2023

ويكون أذان المغرب في باقي أيام الشهر المبارك شهر رمضان كما يأتي في السطور التالية.

اذان المغرب يوم 2 رمضان 1444  6.08 

اذان المغرب يوم 3 رمضان 1444   6.09

اذان المغرب يوم  4 رمضان 1444 6.09 

اذان المغرب يوم 5 رمضان 1444  6.10 

اذان المغرب يوم 6 رمضان 1444 6.11

اذان المغرب يوم 7 رمضان 1444 6.11

اذان المغرب يوم 8 رمضان 1444 6.12 

اذان المغرب يوم 9 رمضان 1444 6.13

اذان المغرب يوم 10 رمضان 1444 6.13 

اذان المغرب يوم 11 رمضان 1444 6.14 

اذان المغرب يوم 12 رمضان 1444 6.14 

اذان المغرب يوم 13 رمضان 1444 6.15 

اذان المغرب يوم 14 رمضان 1444 6.16 

اذان المغرب يوم 15 رمضان 1444 6.16 

اذان المغرب يوم 16 رمضان 1444 6.17

اذان المغرب يوم  17 رمضان 1444 6.17 

اذان المغرب يوم 18 رمضان 1444 6.18 

اذان المغرب يوم 19 رمضان 1444 6.19 

اذان المغرب يوم 20 رمضان 1444 6.19 

اذان المغرب يوم 21 رمضان 1444 6.20

اذان المغرب يوم  22 رمضان 1444 6.20

اذان المغرب يوم 23 رمضان 1444 6.21

اذان المغرب يوم 24 رمضان 1444 6.22

اذان المغرب يوم 25 رمضان 1444 6.22

اذان المغرب يوم 26 رمضان 1444 6.23

اذان المغرب يوم 27 رمضان 1444  6.24

اذان المغرب يوم 28 رمضان 1444 6.24

اذان المغرب يوم 29 رمضان 1444  6.25.

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وائل لطفي

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