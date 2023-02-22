موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 وتبكير شهر مارس بمناسبة رمضان

أوشك شهر فبراير على الانتهاء ومن هنا يترقب العاملون في القطاع العام والخاص صرف مرتبات شهر فبراير خاصة أنه أقصر شهور العام بواقع 28 يوم، لذا يتسألوا عن موعد الصرف.

صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2023 لجميع العاملين في الدولة يبدأ يوم الخميس 23 فبراير 2023 المقبل، وذلك بالتزامن مع قرار الوزارة في تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023 للموظفين في جميع الهيئات والجهات الحكومية، بسبب قدوم شهر رمضان.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وحسب وزارة المالية سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2023 لجميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومة اعتباراً من يوم الخميس 23 فبراير 2023، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 28 فبراير 2023 المقبل من الشهر الجاري

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023

ويتساءل الموظفون عن جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2023 إذ يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2023 يوم الخميس 23 في الشهر لـ العاملين في الوزارات الأتية «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة»

خريطة صرف مرتبات شهر فبراير 2023

- يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2023 يوم الخميس 23 في الشهر للعاملين في مديريات «الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».

- يتم صرف مرتبات فبراير 2023 يوم الأحد 26 في الشهر للهيئات الحكومية المستقلة الأتية « الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»

- من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للعاملين في الهيئات الحكومية المستقلة والوزارات الأخرى في الأيام المحددة بدءا من من يوم 26 فبراير حتى يوم 28 فبراير 2023

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أن تم تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023، وبذلك يبدأ صرف المرتبات يوم الأحد 20 مارس 2023 بدلا من يوم الخميس 23 مارس 2023، وذلك بسبب قدوم شهر رمضان.

صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2023

فيما قد نصحت وزارة المالية العاملين في الجهات الحكومية والخاصة عند صرف المرتبات 2023 بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، لأن المرتبات تكون متاحة في أي وقت بدءاً من اليوم المحدد للصرف لكل وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، ويجب مراعاة الإجراءات الاحترازية.