الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. حقيقة تعرض مصر لزلزال ومباريات اليوم في البطولات المختلفة

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشره "أخبار فاتتك".

هل تتعرض مصر لزلزال؟

تصدر سؤال "هل تتعرض مصر للزلازل؟" محركات البحث في الساعات الأخيرة خاصة بعد تصريحات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أشهر الباحثين في العالم حاليًا بعد تنبؤه بزلزال تركيا وسوريا الذي حدث بالفعل في السادس من فبراير الجاري، وعاد وبث فيديو أول أمس عبر حساباته الشخصية ونقلتها عنه عدة قنوات يتنبأ فيه بإمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4319016

البرتقال يحميك من مرض السكر


توصل علماء أمريكيون في جامعة "ويسترن" الأمريكية إلى أن جزيئا متواجدا في ثمار البرتقال واليوسفى يسمى "نوبيليتين" قد يساعد في تقليل البدانة والوقاية من مرض السكر وأمراض القلب.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4319155

 

مبارايات اليوم
يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريد بول لايبزيج الألماني، اليوم الأربعاء ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول أرينا، في العاشرة مساءً.

ويتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل قطع خطوة ناحية التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة رحلته لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يأمل لايبزيج في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية وتأجيل حسم التأهل لمباراة الإياب، على أمل تحقيق المفاجأة وإقصاء الستيسنز من البطولة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4319158

سعر الدولار اليوم
يزداد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر على محركات البحث المختلفة لمعرفة أخر سعر وصل إليه الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4319044

 

أخبار رياضية الرياضي الهولندي البدأ الساعات الأخيرة العاشرة مساء الشخصية تتعرض

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وائل لطفي

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