اليوم.. مانشستر سيتى يواجه لايبزيج وإنتر يلتقي بورتو بدور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريد بول لايبزيج الألماني، اليوم الأربعاء ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول أرينا، في العاشرة مساءً.

ويتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل قطع خطوة ناحية التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة رحلته لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يأمل لايبزيج في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية وتأجيل حسم التأهل لمباراة الإياب، على أمل تحقيق المفاجأة وإقصاء الستيسنز من البطولة.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم حذرًا من مفاجأت الدقائق الأخيرة، خاصة بعدما سقط في فخ التعادل أمام فريق نوتنجهام فوريست بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي في الدقائق الأخيرة، ما سيجعله راغبًا في إنهاء المباراة مبكرًا وتسجيل أكثر من هدف.

ويملك مانشستر سيتي رقمًا إيجابيًا قبل مباراة اليوم، إذ خسر مباراة واحدة فقط من آخر 17 مباراة لعبها ضد الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من أن هزيمتهم الوحيدة في تلك المباريات كانت أمام لايبزيج إلا أنهم كانوا حسموا تأهلهم بالفعل من المجموعات بالموسم الماضي.

ويتسلح مانشستر سيتي في مباراة اليوم بمهاجمه النرويجي إرلينج هالاند، والذي يسعى لمواصلة هز الشباك من أجل الدخول بقوة في المنافسة على صدارة هدافي البطولة والتي يفصله عنها هدفين فقط.

ويدير المباراة تحكيميًا الهولندي سردار جوزوبويوك، ويعاونه كلًا من إروين زينسترا، وجوهان بالدير، ويقود بول فان بوكيل تقنية الفيديو، ويعاون دينيس هيجلر.

فيما يلتقي فريق إنتر الإيطالي، نظيره بورتو البرتغالي في نفس الدور، على ملعب جيوزيبي مياتزا في العاشرة مساءً.

ويسعى إنتر لتحقيق الفوز على ملعبه من أجل الاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011، والاستمرار في المنافسة على البطولة، فيما يتطلع بورتو لخطف انتصار يقربه من التأهل للدور المقبل، ويرغب في العودة للدور ربع النهائي بعدما ودع نسخة الموسم الماضي من دور المجموعات، والتي شارك فيها بعد تأهله لربع النهائي في موسمي 2018-2019، 2020-2021.

ويدير المباراة الصربي سردان جوفانوفيتش، ويعاونه كلًا من إروس ستوكوفيتش، وميلان ميهالوفيتش، فيما يتولى نوفاك سيموفيتش مسئولية الحكم الرابع، بينما يدير الألماني باستين دانكيرت غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه مواطنه ماركو فريتز.