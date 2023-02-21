الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد تنبؤات العالم الهولندي.. هل تتعرض مصر للزلازل قريبًا؟

زلزال
زلزال

تصدر سؤال "هل تتعرض مصر للزلازل؟" محركات البحث في الساعات الأخيرة خاصة بعد تصريحات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أشهر الباحثين في العالم حاليًا بعد تنبؤه بزلزال تركيا وسوريا الذي حدث بالفعل في السادس من فبراير الجاري، وعاد وبث فيديو أول أمس عبر حساباته الشخصية ونقلتها عنه عدة قنوات يتنبأ فيه بإمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان.

حقيقة تعرض مصر لزلزال في الفترة المقبلة 

وفي السياق ذاته أوضح أستاذ الزلازل والتنبؤات في المعهد القومي للبحوث، الدكتور هشام عيد، أن التنبؤ بالزلازل أمر مستحيل علميًا، لكن الأرض التي وقع فيها زلزال يحتمل أن يحدث فيها هزات أرضية عنيفة في نفس الإطار الزمني ومن الطبيعي أن تتأثر باقي المناطق خصوصا القريبة منها، والتي لها امتدادات مثل مصر وسوريا ولبنان.

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تعرض مصر لهزات أرضية 

وأكمل أستاذ الزلازل والبحوث الجيوفيزيقية أنه من المتوقع حدوث هزات محدودة في مصر ولبنان وسوريا، لكن ليس لها تأثير سلبي ولا تحتاج إلى تنبؤ أو غيره، وهو ما حدث مساء أمس وشعر به سكان القاهرة الكبرى والرياض بالمنطقة السعودية وعدد من العواصم بعد أن ضرب منطقة هطاي التركية زلزالًا بقوة 6.4 ريختر.

التعامل مع الزلازل في مصر 

كما أوضح دكتور هشام عيد في تصريحات تلفزيونية أن التعامل مع الزلازل في مصر راحت السيطرة  في الفترة الحالية تحت ولا خوف من هذه الزلازل المتوقعة نهائيا، لأن ما تتعرض له مصر من هزات ليست من النوع المدمر العنيف  كما يدعي البعض".

العالم الهولندي يتنبأ بحدوث زلازل في مصر ولبنان 

الجدير بالذكر أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس قال في الفيديو المنتشر له عبر يوتيوب: "المنطقة التي توجد فيها مصر ولبنان عرضة للنشاط الزلزالي لضعف الصفائح التكتونية بها ولكن لا يمكن أن نجزم بموعدها ونشاطها  بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة.. وبما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة".

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وائل لطفي

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