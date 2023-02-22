دراسة: البرتقال قد يكون المفتاح السحرى للوقاية من مرض السكر والسمنة

توصل علماء أمريكيون في جامعة "ويسترن" الأمريكية إلى أن جزيئا متواجدا في ثمار البرتقال واليوسفى يسمى "نوبيليتين" قد يساعد في تقليل البدانة والوقاية من مرض السكر وأمراض القلب.



وكشف العلماء أن الفئران التي اتبعت نظام غذائيا عالى الدهونة والكوليسترول وتم إعطاؤهم "النوبيليتين"، تراجعت لديهم الدهون بشكل ملحوظ، كما انخفضت مستويات مقاومة الإنسولين والدهون في الدم، مقارنة بالفئران التي إتبعت نظام غذائيا عالى الدهون والكوليسترول دون إعطائهم هذا الجزئ، ورجح الباحثون أن الجزئ يعمل على المسار المنظم لكيفية التعامل مع الدهون في الجسم.