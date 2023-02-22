الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دراسة: البرتقال قد يكون المفتاح السحرى للوقاية من مرض السكر والسمنة

البرتقال
البرتقال

توصل علماء أمريكيون في جامعة "ويسترن" الأمريكية إلى أن جزيئا متواجدا في ثمار البرتقال واليوسفى يسمى "نوبيليتين" قد يساعد في تقليل البدانة والوقاية من مرض السكر وأمراض القلب.


وكشف العلماء أن الفئران التي اتبعت نظام غذائيا عالى الدهونة والكوليسترول وتم إعطاؤهم "النوبيليتين"، تراجعت لديهم الدهون بشكل ملحوظ، كما انخفضت مستويات مقاومة الإنسولين والدهون في الدم، مقارنة بالفئران التي إتبعت نظام غذائيا عالى الدهون والكوليسترول دون إعطائهم هذا الجزئ، ورجح الباحثون أن الجزئ يعمل على المسار المنظم لكيفية التعامل مع الدهون في الجسم.

علماء أمريكيون جامعة ويسترن الأمريكية البرتقال اليوسفي نوبيليتين البدانة مرض السكر أمراض القلب

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