سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 22-2-2023
يزداد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر على محركات البحث المختلفة لمعرفة أخر سعر وصل إليه الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 22-2-2023
نعرض لكم في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 22-2-2023 في البنك المركزي المصري وفي البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري
30.5369 جنيه للشراء
30.6337 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر
30.45 جنيه للشراء
30.55 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.45 جنيه للشراء
30.55 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية
30.55 جنيه للشراء
30.65 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس
30.55 جنيه للشراء
30.65 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي
30.58 جنيه للشراء
30.63 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib
30.55 جنيه للشراء
30.65 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-2-2023
دولار أمريكى
30.5369 جنيه للشراء
30.6337 جنيه للبيع
يورو
32.5370 جنيه للشراء
32.6433 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
36.9618 جنيه للشراء
37.0821 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.0128 جنيه للشراء
33.1319 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.6602 جنيه للشراء
22.7337 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.4978 جنيه للشراء
100.0089 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3136 جنيه للشراء
8.3407 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4379 جنيه للشراء
4.4539 جنيه للبيع