سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 22-2-2023

يزداد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر على محركات البحث المختلفة لمعرفة أخر سعر وصل إليه الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 22-2-2023

نعرض لكم في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 22-2-2023 في البنك المركزي المصري وفي البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

30.5369 جنيه للشراء

30.6337 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر

30.45 جنيه للشراء



30.55 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.45 جنيه للشراء



30.55 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية

30.55 جنيه للشراء



30.65 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس

30.55 جنيه للشراء

30.65 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي

30.58 جنيه للشراء

30.63 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib

30.55 جنيه للشراء



30.65 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-2-2023



دولار أمريكى​

30.5369 جنيه للشراء

30.6337 جنيه للبيع

يورو​

32.5370 جنيه للشراء

32.6433 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​

36.9618 جنيه للشراء

37.0821 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​

33.0128 جنيه للشراء

33.1319 جنيه للبيع

100 ين يابانى​

22.6602 جنيه للشراء

22.7337 جنيه للبيع

دينار كويتى​

99.4978 جنيه للشراء

100.0089 جنيه للبيع

درهم اماراتى​

8.3136 جنيه للشراء

8.3407 جنيه للبيع

اليوان الصينى​

4.4379 جنيه للشراء

4.4539 جنيه للبيع