الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موقع وأسعار السلع الغذائية في معرض أهلًا رمضان بـ 6 أكتوبر

اهلا رمضان
اهلا رمضان

شهد معرض أهلًا رمضان أكتوبر إقبالا شديدا من المواطنين والذي يعتبر أهم وأكبر المناطق التي تجمع عدد هائل من السكان، لتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة، حيث يتضمن المعرض كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية من أرز والزيوت والخضروات، وياميش رمضان، وكذلك اللحوم  والجبن بأسعار مخفضة.

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موقع أهلًا رمضان أكتوبر

يقع معرض أهلًا رمضان في أكتوبر على طريق جمال عبدالناصر بتقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11.

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أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 

- كيلو الأرز 14.5 بدلًا من 26.

- كيلو السكر 14.5.

- كيلو الدقيق من 16 إلي 18 جنيًا.

-فول مدمس معبأ 500 جم بسعر 12 جنيها.

-فاصوليا 500 جم بسعر 19 جنيها.

-لوبيا معبأة 500 جم بمبلغ 19 جنيها.

-زيت خليط 800 مللي بسعر 35 جنيها.

-زيت خليط 700 مللي بسعر 41 جنيها.

-زيت خليط 1 لتر بمبلغ 56 جنيها.

-زيت عباد 800 مللي بمبلغ 60 جنيها.

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-زيت ذرة 2.200مللي بمبلغ 187 جنيها.

-صلصة 300 جم بمبلغ 7.25 جنيه.

-ملح 300 جم بمبلغ 1 جنيه.

-حلاوة 125 جم بمبلغ 14 جنيها.

-حلاوة 250 جم بمبلغ 28 جنيها.

-طحينة 235 جم بمبلغ 26.5 جنيه.

-خل (900 مللي) بمبلغ 5 جنيهات. 

-جبنة (500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه.

-جبنة (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه.

-مربى (300 جم) بمبلغ 14 جنيها.

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تصل التخفيضات تما بين 25, إلى 30%، ويتنافس العارضون على جذب المستهلكين من خلال العروض والتخفيضات التي تشمل جميع المنتجات المعروضة علي السلع الأساسية التي يحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك وسط إقبال كبير على المعرض منذ أول يوم افتتاحة في مدينة السادس من أكتوبر.

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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