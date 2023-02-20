الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يوجه بنقل معرض «أهلا رمضان» لأرض المعارض بالمسلة

معرض أهلا رمضان بأسوان
معرض أهلا رمضان بأسوان

 وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بنقل معرض "أهلًا رمضان" إلى أرض المعارض بمنطقة المسلة لإتاحة المجال أمام المواطنين من كافة الأحياء السكنية لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة، وهو الذي يأتي ضمن 5 معارض بباقي مدن ومراكز المحافظة، حيث تستمر أنشطة هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى 15 إبريل القادم. 

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، أن المعرض الذي يشارك فيه القطاع الحكومي ممثلًا في الشركة المصرية لتجارة الجملة، بجانب القطاع الخاص يعد استكمالًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة التموين ومحافظة أسوان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التي تتنافس لتلبية احتياجات ومطالب المواطن الأسواني من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها في السوق المحلي. 

وأشار إلى أن المعرض يضم  منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والمسلى والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية، بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة مقارنه بأسعار السوق المحلى. 

معرض أهلا رمضان بأسوان
معرض أهلا رمضان بأسوان
معرض أهلا رمضان بأسوان
معرض أهلا رمضان بأسوان
معرض أهلا رمضان بأسوان
معرض أهلا رمضان بأسوان
اهلا رمضان أسوان السلع الغذائية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخفيف الاعباء شهر رمضان المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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