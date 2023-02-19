اتحاد الغرف التجارية يكشف عن قرار هام بشأن معارض «أهلا رمضان»

أكد عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الجيزة، على وجود المتابعة المستمرة بفروغ معارض "أهلا رمضان" من بداية المعرض الساعة الـ 9 صباحًا، حتى نهاية المعرض الساعة 10 مساء.

وأضاف ناصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه كان يحدث بعض السلبيات، لكن المشكلة التي كانت تقابلنا وهي أننا نبيع لكل الناس التي تدخل المعارض بأية كمية يطلبها، وبالتالي استغل الناس هذه الفرصة وكانوا يأخذون كميات كبيرة جدًا ويقومون بتخزينها، لافتاً إلى أنه تم تدارك المشكلة وبالتالي منع البيع بكميات كبيرة للمواطن، معقبا:"عايز 5كيلو، أو 10 كيلو سنوافق، لكن لا تأخذ كميات كبيرة وتقوم بتخزينها لديك".

وأشار إلى أن أسعار السلع ثابتة في معارض أهلا رمضان منذ بدايته من شهر، رغم تغير الأسعار الخارجية بشكل ملحوظ، موجها الشكر للشركة القابضة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ووزير التموين، لأنهم يعطوننا السلع بنفس الأسعار التي نبيع بها، وحريصون كل الحرض على عرض البضائع المتمثلة في السكر والزيت والمكرونة والشاي والدقيق بالأسعار المناسبة .