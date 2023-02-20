اعرف قبل ما تروح.. قائمة أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان

تحاول الدولة طوال الوقت توفير السلع في منافذها المختلفة بأسعار أقل مما تباع به في الخارج، لتخفيف وطأة غلاء الأسعار على كاهل المواطن المصري، بفارق في الأسعار يصل إلى 30% من سعر السلع الغذائية.

ولعبت معارض أهلا رمضان دورًا هامًا في مساعدة المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، إذ توفر المعارض جميع السلع الغذائية فضلا عن توفير ياميش رمضان، الذي تعد تكلفته في الأماكن الأخرى باهظة الثمن، كما شهدت معارض أهلا رمضان توافد عدد كبير من المواطنين لجودة السلع المطروحة بها فضلا عن انخفاض سعرها.

معرض أهلا رمضان

وفي معرض اهلا رمضان بالجيزة، شهد مكان إقامة المعرض رواجا من قِبل المواطنين الذين توافدوا عليه للحصول على ياميش رمضان وتنشر "الدستور" أسعار ياميش رمضان في معارض اهلا رمضان بالجيزة.

بلغ سعر الزبيب 80 جنيها، فيما بلغ سعر قمر الدين 20 جنيها، كما بلغ سعر تمر هندي كور 55 جنيها، وبلغ سعر علبة تين مجفف 240 جنيها، وبلغ سعر ربع كيلو قراصية 50 جنيها، وبلغ سعر ربع كيلو بندق 75 جنيها، وبلغ سعر فسدق 110 جنيهات، وبلغ سعر سوبيا عمان 60 جنيها، وبلغ سعر مشمشية 240 جنيها، وبلغ سعر فول سوداني 80 جنيها، وبلغ سعر جوز الهند 110 جنيهات، وبلغ سعر دوم 60 جنيها، وبلغ سعر لوز 150 جنيها، وبلغ سعر عين جمل 150 جنيها.

جدير بالذكر أن وزارة التموين تستمر في إطلاق السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى وتم توفير ما يقرب من 290 سيارة منتشرة فى المحافظات المختلفة.