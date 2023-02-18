يبحث المعلمون عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للمعلمين من عام 2023.



ويرصد "الدستور" موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للمعلمين من عام 2023، في سياق السطور التالية.

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موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023 للمعلمين



أعلنت وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير، بدءاً من يوم الخميس القادم الموافق 23 فبراير 2023، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

كما من المقرر أن يستمر جدول صرف مرتبات فبراير لمدة 4 أيام، حتى يوم 28 فبراير.

كما يمكن لجميع الموظفين والعمال والمعلمين الحصول على مرتبات شهر فبراير الجاري، من خلال البريد أو البنوك أو من أماكن الصرف المتفرقة على مستوى الجمهورية.

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زيادة مرتبات الموظفون في الدولة



1. راتب شهر فبراير 2023، تصل إلى 9000 جنيه شهري لموظفى الدرجة الممتازة.

2. مرتبات شهر فبراير 2023 ، تصل إلى 6000 جنيه شهري لموظفى الدرجة العالية.

3. مرتبات شهر فبراير 2023، تصل إلى 5400 جنيه شهري لموظفي درجة المدير العام.

4. مرتبات شهر فبراير 2023، تصل إلى 4800 جنيه شهري لموظفى الدرجة الأولى.

5. رواتب شهر فبراير 2023، تصل إلى 4200 جنيه شهري لموظفى الدرجة الثانية.

6. رواتب فبراير 2023، تصل إلى 3720 جنيه شهري لموظفى الدرجة الثالثة.

7. مرتبات شهر فبراير2023، تصل إلى 3480 جنيه شهري لموظفى الدرجة الرابعة.

8. مرتبات شهر فبراير 2023، تصل إلى 3240 جنيه شهري لموظفى الدرجة الخامسة.

9. مرتبات شهر فبراير 2023، تصل إلى 3000 جنيه شهري لموظفى الدرجة السادسة.