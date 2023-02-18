موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دور أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك للقائه القادم في دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي، بعد تعادله سلبيا مع المريخ يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2023 على استاد شهداء بنينا في ليبيا.

من المنتظر أن يستضيف الترجي التونسي نظيره شباب بلوزداد، في تمام التاسعة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب 5 يوليو.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا 2023

ويأتي موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي zamalek vs taraji ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل 25 فبراير 2023 ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023 .

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا 2023

جمهور الفارس الابيض ينتظر موعد مباراة الزمالك ضد الترجي zamalek vs taraji يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 في تمام الساعة 17.00 بتوقيت كل من: تونس والجزائر والمغرب.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وجنوب إفريقيا والأردن.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت كل من: السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات المتحدة.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الترجى التونسى برصيد ثلاث 3 نقاط

شباب بلوزداد الجزائرى برصيد ثلاث 3 نقاط

الزمالك برصيد نقطة واحدة

المريخ السودانى برصيد نقطة واحدة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي zamalek vs taraji

تمتلك قنوات بي ان سبورت القطرية حقوق بث مباريات دوري ابطال افريقيا، ولمشاهدة مباراة الزمالك والترجي عبر شاشة بين سبورت القطرية، عليك الاشتراك أولًا في خدمات هذه القنوات، لمشاهدة كافة مباريات دوري أبطال أفريقيا، ومختلف البطولات الأوروبية والعالمية.

تردد قناة بي ان سبورت على نايل سات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تردد بي ان سبورت 1 beIN SPORTS

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: الموجة أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد بي ان سبورت 2 beIN SPORTS

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: الموجة أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3