السبت 18 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دور أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الزمالك للقائه القادم في دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي، بعد تعادله سلبيا مع المريخ يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2023 على استاد شهداء بنينا في ليبيا.

من المنتظر أن يستضيف الترجي التونسي نظيره شباب بلوزداد، في تمام التاسعة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب 5 يوليو.

موعد مباراة الأهلى مع صن داونز وترتيب المجموعة فى دورى الأبطال

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا 2023 

ويأتي موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي zamalek vs taraji ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل 25 فبراير 2023 ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023 .

 

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا 2023 

جمهور الفارس الابيض ينتظر موعد مباراة الزمالك ضد الترجي zamalek vs taraji يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 في تمام الساعة 17.00 بتوقيت كل من: تونس والجزائر والمغرب.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وجنوب إفريقيا والأردن.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت كل من: السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات المتحدة.

 

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الترجى التونسى برصيد ثلاث 3 نقاط 

شباب بلوزداد الجزائرى برصيد ثلاث 3 نقاط 

الزمالك برصيد نقطة واحدة 

المريخ السودانى برصيد نقطة واحدة

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي zamalek vs taraji

تمتلك قنوات بي ان سبورت القطرية حقوق بث مباريات دوري ابطال افريقيا، ولمشاهدة مباراة الزمالك والترجي عبر شاشة بين سبورت القطرية، عليك الاشتراك أولًا في خدمات هذه القنوات، لمشاهدة كافة مباريات دوري أبطال أفريقيا، ومختلف البطولات الأوروبية والعالمية.

 

تردد قناة بي ان سبورت على نايل سات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تردد بي ان سبورت 1 beIN SPORTS

قمر صناعي: نايل سات

 

التردد: 11013

الاستقطاب: الموجة أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

 

تردد بي ان سبورت 2 beIN SPORTS

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: الموجة أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

موعد مباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك والترجي موعد مباراة الزمالك ضد الترجي دورى أبطال إفريقيا 2023 مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي تردد قناة بي إن سبورت

مواد متعلقة

ناقد رياضى: لا يوجد أمام الزمالك أى خيار سوى الفوز على الترجى

مجموعة الزمالك.. الترجي في مهمة قوية أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

أهالي المفرج عنهم في ليبيا: عشنا أصعب أيام حياتنا قلقاً على أبناءنا ونشكر الرئيس

طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

«اطلع يا حمزة لأمك».. انتشال جثمان طفل غرق في مصرف كوتشنر بعد 144 ساعة بحث

100 زيارة يوميًا على متحف شرم الشيخ.. و«سياحة النواب» تبحث مشاكل جنوب سيناء

كام امشير اليوم 2023

الوثائقية تنطلق.. صرح إعلامى عملاق لمواجهة حملات تزييف التاريخ والوعى بأقوى الأفلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

علي سعدة

تقنين البلطجة

خالد حريب

فريد تادرس في ثياب محمد مشالى

مؤمن المحمدي

الأب بيبيع البيت

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«الشعب الفلسطينى»: طرد الوفد الإسرائيلى انتصار سياسى لقيم الحق

رئيس الوزراء الفلسطينى: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

لحظة طرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الإفريقى (فيديو)