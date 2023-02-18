طلب رحيله.. فيريرا يحرج إدارة الزمالك ويستبعد «صفقة أمير»

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السبب وراء خروج البنيني سامسون من قائمة الفريق في مباراة المريح السوداني بالأمس.

وأكد المصدر لـ “الدستور”، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق أبلغ الإدارة بعدم حاجته لسامسون في الفترة المقبلة لعدم القناعة به.

وأوضح المصدر أن فيريرا أكد للإدارة بأن سامسون غير مفيد للفريق في الوقت الحالي وكان الأفضل رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ونفى المصدر ما أثير عن إثارة سامسون لمشكلة بعد استبعاده من لقاء الأمس، مؤكدا أن اللاعب التزم بالقرار.

ووصلت إلى القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من ليبيا بعد خوض مباراة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالأمس.

وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد شهداء بنينا في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قرر منح اللاعبين راحة اليوم وغدا من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة اليوم وغدا من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد شهداء بنينا في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.