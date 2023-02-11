السبت 11 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 وآخر موعد للتسجيل

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

يبحث المواطنين عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 عبر المنصات الإلكترونية لتجنب دفع غرامات المالية المقرة على أصحاب العدادات المتخلفين عن الدفع في المواعيد التي حددتها شركة الخدمات البترولية بيروتريد وتخدم عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 

حددت شركة الخدمات البترولية بيروتريد Petrotrade يوم 20 فبراير للاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري من الغاز الطبيعي لعدادات المنازل في كافة محافظات الجمهورية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي خصصته الشركة لكافة العملاء وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) .

ويتم تسجيل القراءة الشهرية للعداد والمكونة من 10 أرقام في الخانات المخصصة لذلك عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب العداد ومكان تركيبه بدقة في خلال الفترة التي حددتها شركة الخدمات البترولية بيروتريد Petrotrade وذلك في إطار تطبيق الخطة الرقمية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها في كافة قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة عدادات الغاز الطبيعي

يمكن لعملاء شركة الخدمات البترولية بيروتريد Petrotrade استخدام الموقع الإلكتروني للاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري للعداد المطلوب الاستعلام عن استهلاكه وذلك من خلال الخطوات التالية: -

  • الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) .
  • إدخال البيانات اللازمة عن صاحب العداد المتعاقد مع الشركة.
  • تحديد مكان تركيب العداد بدقة (شقة، دور، عقار، شارع، منطقة، حي، محافظة).
  • تسجيل قراءة العداد المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور إجمالي المبلغ المراد سداده قيمة الاستهلاك الشهري للعداد.
  • اختيار وسيلة الدفع.

ويمكن الدفع من خلال الوسائل الإلكترونية عبر مكاتب البريد وماكينات البنوك وفودافون كاش وشركات التحصيل (فوري، ضامن، أمان، …).

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قيمة الغرامات المالية لعدم سداد فواتير الغاز الشهري

يطرح العديد من المواطنين سؤال عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023 عبر المنصات الإلكترونية وذلك للهروب من دفع الغرامات المالية التي تقرها شركة بيروتريد Petrotrade للمتخلفين عن الدفع لمدة أقصاها 48 يوما ويعقبه فرض غرامه لا تقل عن 200 جنيه إذا كان المبلغ لم يتجاوز الـ 1000 جنيه.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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