الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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مليار دولار فاتورة خسائر زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد خسائر زلزال تركيا وسوريا المدمر. 

وقالت هيئة المسح الجيولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية إن خسائر الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا، بقوة 7.8 درجة ريختر فجر أمس الإثنين، تقدر بمليار دولار.

- الفاتورة الضخمة للزلزال جاءت نتيجة الخسائر الكبيرة

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الفاتورة الضخمة للزلزال جاءت نتيجة الخسائر الكبيرة في المباني والبنية التحتية، وأيضًا تأثيره على مناطق أثرية مثل قلعة غازي عنتاب التاريخية.

وفي السياق نفسه، توالت ردود الفعل الدولية المتضامنة مع كل من تركيا وسوريا، وسط عروض لتقديم الدعم في ظل تقارير عن حجم خسائر مرتفع.

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