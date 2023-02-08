الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

باقي 13 يومًا.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس لشهر فبراير 2023

الغاز
الغاز

من اليوم الأول لشهر فبراير 2023 وتشهد المحركات العالمية عمليات بحث موسعة عبر الإنترنت، خاصة جوجل، عن رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس شهر فبراير 2023، إذ تتيح الشركة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز بداية من اليوم الأول من الشهر وحتى 20 من الشهر نفسه، مع إمكانية دفع قيمة الفاتورة أونلاين بعدد كبير من الطرق، حتى لا تنقطع الخدمة أو يوقع عليهم غرامات. 

قراءة الغاز ناتجاس شهر فبراير 2023

ويتساءل آلاف المواطنين المستفيدين من خدمة توصيل الغاز المنزلي لمنازلهم في مختلف المحافظات عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز وكيفية قراءة العداد، فيما يلي يعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس شهر فبراير 2023 وخطوات معرفة قيمة فاتورة الغاز ودفعها أونلاين عبر الطرق التي تتيحها الشركة للمستخدمين، والتي جاءت على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس شهر فبراير 2023

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن قراءة عداد الغاز عن شهر فبراير 2023، الدخول على الموقع الرسمي لشركة ناتجاس، من خلال الدخول على هذا الرابــــــــــــــــــــــــــط.

رابط تسجيل قراءة الغاز ناتجاس وبتروتريد 2023 وطرق السداد

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023 في ناتجاس و بتروتريد

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023 وطرق السداد فى ناتجاس وبتروتريد

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس فبراير 2023

وحتى تتمكن الأسر  المستفيدة من خدمة توصيل الغاز المنزلي من معرفة قيمة فاتورة الغاز في ثوانٍ عبر الموقع الرسمي للشركة يجب اتباع الآتي:

- أولًا يجب الدخول على موقع الشركة الوطنية للغاز ناتجاس.

- ثم اضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي.. اضغط هنـا .

- قم بإدخال رقم المشترك والذي يتضمن:

- رقم الشقة ورقم العمارة.

- البلوك.

- قطاع.

- المنطقة والمحافظة.

- رقم العداد بصورة صحيحة.

- ثم اضغط على أيقونة «إدخال قراءة الغاز الجديدة، أو استعراض الفواتير» لتظهر لك قيمة الفواتير.

طرق دفع فواتير الغاز ناتجاس 

وتتيح شركة ناتجاس لعملائها إمكانية دفع قيمة فواتير الغاز المنزلي عن كل شهر عبر المحصلين الرسميين، أو من خلال المحافظ الإلكترونية للبنوك المختلفة، أو من خلال محافظ الهواتف الذكية، أو من خلال منافذ التوزيع لشركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري، فوادفون كاش، الفيزا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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