الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023 وطرق السداد فى ناتجاس وبتروتريد

عداد غاز طبيعي
عداد غاز طبيعي

مع نهاية شهر يناير، تزداد رغبة المواطنين المستفيدين من توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم في الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023 فضلًا عن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يناير، التي أتاحت الشركة العديد من الطرق الإلكترونية لتسجيلها تيسيرًا على المواطنين، خصوصًا غير الراغبين في انتظار محصلي الشركة، لتجنب انقطاع الخدمة أو توقيع غرامات عليهم.

 

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023

وفي التقرير التالي تستعرض «الدستور»، رابط وخطوات وموعد الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

 

موعد سداد فاتورة الغاز يناير 2023

في سياق متصل أعلنت شركة الغاز عن بدء تسجيل قراءة عداد الغاز، والاستعلام عن فاتورة الغاز شهر يناير 2023، الأحد الماضي وتستمر حتى 20 من شهر يناير الجاري، من خلال عدة طرق سواء لشركتي «بتروتريد»، أو «ناتجاس».، لكن أتاحت الشركة السداد بعد المدة في الشركة نفسها.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

وأتاحت شركة الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يناير 2023، من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

طرق دفع فاتورة الغاز والاستعلام عنها في ماكينة الخدمة الذاتية (انفواجراف)

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023

الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الضغط هنا.

اختيار المنطقة السكنية.

إدخال رقم اليومية، والقطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والفرعي.

الضغط على إدخال قراءة عداد الغاز ثم احتساب الفاتورة.

أو الضغط على «استعلام المديونية»، لإظهار كافة الفواتير.

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، أو بالرقم القومي وسدادها أيضًا من خلال تطبيق بتروتريد على الهواتف المحمولة.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس يناير 2023

وفيما يخص الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس لشهر يناير 2023، فإنّها تتم بسهولة ويسر من خلال موقع الشركة كالتالي:

- الدخول على موقع الشركة من خلال الضغط هنا.

- اختيار المحافظة والمنطقة.

- إدخال بيانات القطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والتي تكون مدونة على العداد، وفي الفواتير القديمة.

- إدخال رقم العداد.

- ضغط على «استعراض الفواتير»، لمعرفة قيمة الفاتورة.

- اضغط على إدخال قراءة الغاز في حالة الرغبة في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.

 

طرق سداد فاتورة الغاز في شركتي «بتروتريد» و«ناتجاس»

ووفرت شركات الغاز العديد من الطرق السهلة من أجل سداد فاتورة الغاز وهي:

- السداد الإلكتروني من خلال موقع الشركة.

- السداد من خلال تطبيق «بيتروميتر».

- من خلال خدمات فوري، أو مصاري، أو ممكن، أو ضامن، أو خدماتي، أو أمان، أو BEE.

- السداد من خلال فودافون كاش.

- السداد من خلال BM WALLET.

- انتظار محصل الشركة حتى يمر على المنازل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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