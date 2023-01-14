السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023

آخر موعد لسداد فاتورة
آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023

يزداد البحث عن آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023 كي لا يتعرض مم لم يدفع الفاتورة لغرامة التأخير، خاصة بعد أن بدأ موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من يوم 1 ويستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023
 

في التقرير التالي نوضح لكم آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023 وطرق السداد الميسرة المتاحة دعمًا للتحول الرقمي.

يبدأ دفع فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023 من يوم 1 وحتى يوم 30 من الشهر الجاري لفاتورة هذا الشهر.

وأتاحت شركة بتروتريد لخدمات الغاز الطبيعي إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلال الإنترنت عبر موقعها على الإنترنت دون الحاجة إلى انتظار محصل الغاز كي يقوم بالقراءة.

حيث يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلال الرابط التالي (من هنا).

حيث يتم وضع الأرقام الموجودة على عداد الغاز والتي توضح بيانات المحافظة والمنطقة والبلوك والعمارة والشقة.

ثم الضغط على كلمة اعرض الموجودة أسفل البيانات المطلوبة لإظهار فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بالمستخدم.

لينك بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى شهر يناير 2023

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تسديد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يناير 2023 

وبعد تسجيل قراءة عداد الغاز يمكن تسديد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023 من يوم 1 وحتى يوم 30 من خلال الوسائل التالية

الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد

حيث يمكن دفع فواتير الغاز الطبيعى عن طريق الموقع الإلكترونى للشركة وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا).

كما يمكن تسديد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023 من خلال 

  • محفظة الفون كاش من البنك الأهلي
     
  • محفظة BM من بنك مصر
     
  • موقع ماي فوري
     
  • موقع جوميا  
     
  • خدمة فوري 
     
  • خدمة مصاري 
     
  • خدمة bee 
     
  • خدمة ممكن أو ضامن 
     
  • خدماتي للدفع الإلكتروني 
     
  • منافذ أمان 

     
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لينك الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس يناير 2023

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023

 

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وائل لطفي

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