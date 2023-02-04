الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023 في ناتجاس و بتروتريد

مع بداية شهر فبراير تتزايد رغبة المواطنين المستفيدين من توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم للاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023، بالإضافة إلى تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير حيث أتاحت الشركة العديد من الطرق الالكترونية للتسجيل لتسهيل المواطنين وخاصة لمن لا يرغبون في انتظار محصلي الشركة لتجنب انقطاع الخدمة أو فرض غرامات عليهم.

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الأتية رابط وخطوات وموعد الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023.

موعد سداد فاتورة الغاز فبراير 2023

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الغاز عن بدء تسجيل قراءة عداد الغاز، والاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023، متاح منذ بداية شهر فبراير وستستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري، بعدة طرق، سواء لشركتي "بتروتريد" أو "ناتجاس"، ومع ذلك، سمحت الشركة بالدفع بعد الفترة في نفس الشركة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد شهر فبراير

وأتاحت شركة الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر فبراير 2023، من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر فبرير 2023

الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الضغط هنا.

اختيار المنطقة السكنية.

إدخال رقم اليومية، والقطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والفرعي.

الضغط على إدخال قراءة عداد الغاز ثم احتساب الفاتورة.

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، أو بالرقم القومي وسدادها أيضًا من خلال تطبيق بتروتريد على الهواتف المحمولة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس فبراير 2023

وفيما يخص الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس لشهر فبراير 2023، فإنّها تتم بسهولة ويسر من خلال موقع الشركة كالتالي:

- الدخول على موقع الشركة من خلال الضغط هنا.

- اختيار المحافظة والمنطقة.

- إدخال بيانات القطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والتي تكون مدونة على العداد، وفي الفواتير القديمة.

- إدخال رقم العداد.

- ضغط على «استعراض الفواتير»، لمعرفة قيمة الفاتورة.

- اضغط على إدخال قراءة الغاز في حالة الرغبة في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.

طرق سداد فاتورة الغاز في شركتي «بتروتريد» و«ناتجاس»

ووفرت شركات الغاز العديد من الطرق السهلة من أجل سداد فاتورة الغاز وهي:

- السداد الإلكتروني من خلال موقع الشركة.

- السداد من خلال تطبيق «بيتروميتر».

- من خلال خدمات فوري، أو مصاري، أو ممكن، أو ضامن، أو خدماتي، أو أمان، أو BEE.

- السداد من خلال فودافون كاش.

- السداد من خلال BM WALLET.

- انتظار محصل الشركة حتى يمر على المنازل.