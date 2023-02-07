الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وزارة التربية والتعليم | نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات عبر الدستور

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في معظم محافظات الجمهورية بعد اعتمادها من المحافظين بدءًا من أمس الأحد.

وتستمر النتيجة في الظهور في باقي المحافظات خلال الساعات القادمة التزامًا بقرار رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد وإظهار نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات قبل انتهاء أجازة منتصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني الأحد المقبل.

وتوفر الدستور عبر موقعها الإلكتروني نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لجميع المحافظات ، ونعرضها في التقرير التالي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 عبر الدستور برقم الجلوس 

اعتمد المحافظ - أمس الأحد - نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية الشرقية 2023  87.2 %، في حين تقدم لآداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2022-2023  137635  طالب وطالبة حضر منهم 136989 طالب وطالبة. 

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان

ويستطيع الطلاب الضغط على الرابط التالي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 عبر الدستور برقم الجلوس 

https://www.dostor.org/4304828

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

تعرض الدستور رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية، ويستطيع الطلاب وأولياء الامور الدخول عبر الرابط التالي 

https://www.dostor.org/4304307 ، ثم اضغط على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية واكتب رقم الجلوس واضغط على زر النتيجة فتظهر امامك. 

رابط شهادة الصف الثالث الاعدادي 2023 القليوبية 

يستطيع طلاب شهادة الصف الثالث الاعدادي 2023 القليوبية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية التي يوفرها موقع الدستور من خلال الضغط على الرابط التالي 

https://www.dostor.org/4304445  . 

 نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ٢٠٢٢ 

اعتمد محافظ الدقهلية أمس الأثنين نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ٢٠٢٢ وتوفرها الدستور عبر موقعها الالكتروني، ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها بالضغط على الرابط التالي 

https://natiga.dostor.org/46/

ثم كتابة رقم جلوس طالب الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ٢٠٢٢ واكتب الكود الظاهر أمامك واضغط على زر النتيجة . 

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظة سوهاج 2023

يستطيع الطلاب وأولياء الامور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظة سوهاج 2023 حيث يوفرها موقع جريدة الدستور عبر الضغط على الرابط التالي : 

https://natiga.dostor.org/44/

 ثم كتابة رقم الجلوس و الكود واضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظة سوهاج 2023 . 

نتيجة الشهادة الاعدادية التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس شهادة الصف الثالث الاعدادي 2023 الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية ٢٠٢٢ الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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