رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

ساعات قليلة ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس وفق تصريحات صحفية صادرة عن مديرية التربية والتعليم القليوبية.

وأنهت المديرية اليوم الاثنين، أعمال تصحيح وتدقيق امتحانات الشهادة الإعدادية التي أداها الطلاب في يناير الماضي ، وبعد اعتمادها من محافظ القليوبية سيتم توزيعها على المدارس كما سيتم نشرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية الذي تعرض الدستور الرابط الخاص به للحصول على نتيجة اعدادية القليوبية في التقرير التالي .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2023

ينتظر الطلاب وأولياء الامور إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية بعد أن أنتهت عمليات التصحيح وفي انتظار اعتماد محافظ القليوبية للنتيجة ، بعد أن أعلنت أغلب مديريات التربية والتعليم في المحافظات نتيجة الصف الثالث الاعدادي أمس الاحد، على أن تعلن باقي المديريات نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الاسبوع الجاري .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت على مديريات التعليم التي تتولى تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية ضرورة إعلان النتيجة قبل انتهاء اجازة منتصف العام التي بدأت السبت قبل الماضي وتنتهى يوم الخميس من الاسبوع الجاري.

رابط مديرية التربية والتعليم القليوبية

توفر مديرية التربية والتعليم القليوبية نتيجة نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية الترم الاول 2023 برقم الجلوس ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي من هنا.

للحصول على نتيجة اعدادية القليوبية فور اعتمادها من محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بعد ان انتهت المديرية من أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب وتم إعداد الكشوف بأسماء الطلاب ودرجاتهم ومجموعة الكلي.

وفي انتظار اعتمادها من المحافظ لوضعها على مديرية التربية والتعليم القليوبية وسيتم إرسال كشوف الأسماء التي بها نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية الترم الاول 2023 لجميع مدارس محافظة القليوبية وسيتم توزيعها مجانًا لجميع الطلاب، مع وضعها على مديرية التربية والتعليم القليوبية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجهت جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات بضرورة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال اجازة منتصف العام التي تنتهي يوم الخميس من الاسبوع الجاري على أن يعود الطلاب للمدارس يوم الأحد المقبل .

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